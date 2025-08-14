Muffins de café en 15 minutos: la sencilla receta para una merienda rápida

Con pocos ingredientes se puede realizar una docena de muffins en apenas 15 minutos.

El café no solo es la bebida que nos acompaña cada mañana: también puede convertirse en el ingrediente estrella de una receta rápida, rica y con aroma irresistible. Estos muffins de café son la prueba de que, con pocos pasos y sin complicaciones, podés preparar algo casero que conquiste desde el primer bocado. Esponjosos, húmedos y con ese toque intenso que solo el café aporta, son la opción perfecta para una tarde de antojo o para sorprender a tus invitados sin pasar horas en la cocina.

En apenas 15 minutos de preparación, vas a tener listos doce muffins pequeños que llenarán tu casa con el perfume inconfundible del café recién horneado. La receta es tan versátil que podés adaptarla a tu gusto, incorporando chips de chocolate, frutos secos o incluso una capa de cacao espolvoreado por encima para un toque más gourmet. Y lo mejor: no necesitás técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir, por lo que es ideal tanto para principiantes como para amantes de la repostería exprés.

Con pocos ingredientes se puede realizar una docena de muffins en apenas 15 minutos.

Ingredientes para preparar 12 muffins de café pequeños

200 g de harina leudante.

100 g de azúcar.

100 g de manteca derretida.

2 huevos.

120 ml de café fuerte, frío.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 pizca de sal.

Preparación paso a paso de los muffins de café

Precalentá el horno a 180 °C y prepará la bandeja para muffins con pirotines o enmantecá los moldes. Mezclá los secos: en un bowl grande, integrá la harina, el azúcar y la sal. Incorporá los líquidos: en otro recipiente, batí huevos, manteca derretida, café frío y vainilla. Uní las mezclas suavemente, sin batir de más, para mantener la esponjosidad. Llená los moldes hasta ¾ de su capacidad. Horneá de 15 a 20 minutos, hasta que un palillo salga limpio. Enfriá y serví tibios o a temperatura ambiente.

Tips y variaciones