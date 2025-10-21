Taylor Swift reveló que prepara un pan de arándanos y limón, esta es la receta

La cantante estadounidense Taylor Swift reveló recientemente que ha adquirido una "obsesión" con cocinar una receta poco habitual, pero riquísima: pan de arándanos y limón. Se trata de una preparación que logra reunir frescura y esponjosidad, perfecto para una merienda. ¿Cómo se prepara?

La receta paso a paso: cómo preparar el pan de arándanos que hace Taylor Swift

Al participar de New Heights, el pódcast de su prometido por Travis Kelce y su cuñado Jason, la cantante estadounidense reveló que después de liderar The Eras Tour, una de las giras más taquilleras de la historia, desarrolló una gran afición por preparar un pan de arándanos y limón. Incluso trascendió que le regaló un pan a su amiga Selena Goméz y decidió sumar su propia preparación en el reciente video de The Fate of Ophelia.

La fijación de Taylor Swift por hornear panes incluso llegó al video de su nueva canción The Fate of Ophelia.

Si bien la "Taylor's version" de este pan se prepara con masa madre, el creador de contenido Lautaro Spomer (@lautarospomer) compartió el paso a paso para preparar esta receta de manera más fácil y simple, aunque requiere de paciencia.

Ingredientes

500 g de harina 000.

300 ml de agua.

20 g de azúcar.

10 g de sal.

7 g de levadura seca.

Ralladura de limón.

Arándanos.

No hace falta saber hacer masa madre para preparar el pan de arándanos y limón de Taylor Swift

La preparación paso a paso