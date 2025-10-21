La cantante estadounidense Taylor Swift reveló recientemente que ha adquirido una "obsesión" con cocinar una receta poco habitual, pero riquísima: pan de arándanos y limón. Se trata de una preparación que logra reunir frescura y esponjosidad, perfecto para una merienda. ¿Cómo se prepara?
La receta paso a paso: cómo preparar el pan de arándanos que hace Taylor Swift
Al participar de New Heights, el pódcast de su prometido por Travis Kelce y su cuñado Jason, la cantante estadounidense reveló que después de liderar The Eras Tour, una de las giras más taquilleras de la historia, desarrolló una gran afición por preparar un pan de arándanos y limón. Incluso trascendió que le regaló un pan a su amiga Selena Goméz y decidió sumar su propia preparación en el reciente video de The Fate of Ophelia.
Si bien la "Taylor's version" de este pan se prepara con masa madre, el creador de contenido Lautaro Spomer (@lautarospomer) compartió el paso a paso para preparar esta receta de manera más fácil y simple, aunque requiere de paciencia.
Ingredientes
- 500 g de harina 000.
- 300 ml de agua.
- 20 g de azúcar.
- 10 g de sal.
- 7 g de levadura seca.
- Ralladura de limón.
- Arándanos.
La preparación paso a paso
- En un bol pequeño mezclar el azúcar junto con la ralladura de medio limón para "perfumarla" y darle el sabor cítrico clave de la preparación.
- En un recipiente más grande colocar la harina, la levadura seca, la sal y la mezcla de azúcar, ralladura de limón y el agua.
- Amasar a mano o con batidora hasta obtener una masa homogénea.
- Una vez integrada dejar descansar alrededor de media hora.
- Hacerle unos pliegues a la masa y volver a dejar descansar nuevamente 30 minutos.
- Repetir nuevamente el paso anterior.
- La siguiente vez se le deben incorporar los arándanos y volver a hacer los pliegues con cuidado para que se integren sin romperse demasiado.
- Dejar descansar la masa toda la noche.
- Colocar la masa en un molde con papel manteca.
- Hacer cortes en la superficie con un cuchillo afilado y rociar con agua para que se le forme la clásica corteza del pan.
- Cocinar en horno precalentado primero a 220 grados por 10 minutos y después a 200 grados por otros 20 minutos más.