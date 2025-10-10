"Life of a Showgirl" de Taylor Swift arrasa en las listas británicas y rompe nuevos récords

FOTO ARCHIVO: Taylor Swift publica el álbum "The Life of a Showgirl

oct (Reuters) -Taylor Swift rompió récords y encabezó las listas musicales del Reino Unido el viernes, cuando su nuevo álbum "The Life of a Showgirl" entró directamente en el número uno, y tres de sus canciones ocuparon también los primeros puestos.

La cantautora estadounidense lanzó su duodécimo álbum de estudio la semana pasada. En menos de 11 horas, "The Life of a Showgirl" se convirtió en el disco de Spotify más reproducido en un solo día en 2025.

En Reino Unido, se convirtió en su decimocuarto álbum número uno, "asegurando la mayor semana de apertura del año en solo tres días.... (y terminando) la semana con la asombrosa cifra de 423.000 unidades", según la Official Charts Company.

Su primera semana de lanzamiento fue la mayor en Reino Unido desde "Divide" de Ed Sheeran en 2017 y la mayor semana de apertura para un álbum internacional en Reino Unido este siglo, agregó.

"The Life of a Showgirl" estableció récords para diferentes formatos, incluida la mayor cantidad de descargas de álbumes en la primera semana en 2025 y la mayor cantidad de transmisiones de álbumes en el Reino Unido en una semana, con un número de reproducciones que contribuyó con 84.000 ventas equivalentes a transmisiones.

La canción que abre el álbum, "The Fate of Ophelia", encabezó la lista de sencillos del Reino Unido, seguida de las canciones "Opalite" y "Elizabeth Taylor" en los sitios dos y tres respectivamente.

En Australia, Swift batió otro récord: las 12 canciones del álbum ocuparon los 12 primeros puestos de la lista de singles ARIA. También encabezó la lista de álbumes ARIA.

Se espera que Swift bata más récords y se sitúe en lo más alto de las listas en otros países, como Estados Unidos.

Con información de Reuters