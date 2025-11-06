La receta de los tequeños express con tapas de tarta y mayonesa para hacer en casa.

Los tequeños son una tradicional comida venezolana que desde hace un tiempo comenzaron a ganar popularidad en Argentina. En Buenos Aires, hay decenas de lugares dedicados a la venta de estos snacks rellenos de queso y muchas personas los eligen a la hora de una picada o una cena express. Esta receta económica es ideal para hacerla en casa y quedar bien en cualquier reunión o mesa.

Ingredientes para los tequeños caseros

1 paquete de tapa de tarta (masa lista para usar)

200 g de queso mozzarella

Ingredientes para la salsa

2 dientes de ajo

6 cucharadas de mayonesa

1 puñado de perejil fresco

Los tequeños caseros con masa de tarta son una opción económica y con pocos ingredientes para salir de un apuro.

Preparación paso a paso para los tequeños caseros con masa de tarta

1. Precalentár el horno a 200 °C y preparár una placa con papel de hornear.

2. Cortar el queso mozzarella en bastones de 1 cm de ancho por aproximadamente 6 cm de largo.

3. Extender la tapa de tarta sobre la mesada y cortarla en tiras de unos 2-3 cm de ancho.

4. Tomar un trozo de queso y envolvelo con una tira de masa cubriéndolo bien para que no queden bordes sueltos. Se debe repetir la misma dinámica hasta terminar con todo el queso.

5. Colocar los tequeños en la fuente separándolos bien para que puedan dorarse. Un tip para sumar es pincelear los bordes con huevo batido así tienen un acabado más dorado.

6. Ponerlos al horno entre 12 y 15 minutos o hasta que la masa esté dorada y crujiente.

7. Para preparar la salsa hay que mezclar la mayonesa con el ajo bien picado en pedacitos y el perejil. Se puede mixear o licuar la preparación.

8. Una vez cocinados los tequeños, se deben servir calientes acompañados de la salsa de ajo y perejil.

Además, podés usar otro tipo de queso para que funda mejor, como el queso pategrás o semiduro, y así también variar su textura. Por otro lado, para un toque más dulce-salado, se le puede añadir una mermelada de frutos rojos como salsa.