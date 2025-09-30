Flan casero de 12 huevos: receta de Doña Petrona.

Doña Petrona formó parte del recetario argentino durante décadas. Al compartir sus conocimientos culinarios, la cocinera inundó los hogares de aromas y sabores caseros a lo largo y ancho del país. Una de las recetas que no puede faltar es la de su flan de 12 huevos, que es rendidora para familias numerosas, encuentros entre amigos o los dulceros a los que no les alcanza con una sola porción.

Receta de flan de 12 huevos de Doña Petrona

La receta de flan de Doña Petrona lleva como protagonistas 12 huevos, que le otorgan a la preparación un gusto casero único y un color amarillo muy atractivo. Más allá de la docena, se necesitan muy pocos ingredientes y los pasos a seguir son tan fáciles, que incluso alguien con cero habilidades culinarias puede prepararlo. A continuación te explicamos todo lo que hay que saber sobre esta deliciosa y clásica preparación.

El flan de 12 huevos de Doña Petrona es un clásico de la cocina argentina.

Ingredientes

12 huevos.

750 ml. de leche.

350 gr. de azúcar + extra para caramelo.

Esencia de vainilla.

Dulce de leche común y crema chantilly.

Preparación

El primer paso es hacer un caramelo en el molde de flan. Luego, hay que romper los huevos en un bol y mezclar ligeramente. En este momento agregar el azúcar en forma de lluvia y seguir mezclando constantemente. Agregar también la leche de a poco. Ir integrando sin volcar todo el líquido de una sola vez. Poner en el molde. Cocinar por 40 minutos a baño maría. Para eso hay que poner el horno a temperatura baja-media y colocar el molde sobre una fuente con agua. Se aconseja tapar con aluminio el molde. Dejar enfriar a temperatura ambiente. Desmoldar y servir con dulce de leche y/o crema.

Cómo preparar caramelo para el flan

Ingredientes

1 medida de azúcar (o un vaso).

1/2 medida de agua (medio vaso en ese caso).

Preparación