Facturas caseras para los mates con lluvia: receta completa con pastelera en 10 minutos.

No hay mejor plan que relajarse con la lluvia de fondo, tomar unos ricos mates y acompañarlos con una facturas con crema pastelera. Pero no hace falta salir corriendo a la panadería, sino que estas delicias dulces se pueden hacer de forma fácil y rápida en casa, sin ningún ingrediente raro o difícil de conseguir. A continuación compartimos la receta de facturas y crema pastelera en 10 minutos.

Receta de facturas: cómo hacer la crema pastelera en 10 minutos

La crema pastelera no es ninguna ciencia. Primero hay que calentar 500 ml de leche en una olla. Mientras tanto, en un bowl mezclar 2 yemas, 100 g de azúcar y 40 g de maicena hasta que quede una preparación suave, sin grumos.

Las facturas con crema pastelera son más fáciles de hacer de lo que parece.

Cuando la leche esté caliente pero sin hervir, volcar un poco sobre la mezcla de yemas para templarla, mezclar bien y luego llevar todo nuevamente a la olla. Cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente con batidor o cuchara.

En pocos minutos va a empezar a espesar. Cuando tenga la consistencia cremosa típica, retirar del fuego y agregar recién ahora la esencia de vainilla, no antes porque sino se evapora. Dejar enfriar con film en contacto para que no se forme una costra.

Ahora bien, para hacer las facturas, se necesitan los siguientes ingredientes y seguir este paso a paso:

Ingredientes

500 g de harina 000.

10 g de levadura seca (o 25 g fresca).

100 g de azúcar.

2 huevos.

80 g de manteca blanda.

200 ml de leche tibia.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 pizca de sal.

Preparación