Es la sopa más viral del momento, está hecha con pocos ingredientes y es ideal para fin de mes

El chef francés Christophe Krywonis compartió la receta de una sopa que guarda una importante historia gastronómica que se remonta al siglo XVIII.

24 de octubre, 2025 | 20.05

El chef Christophe Krywonis es uno de los cocineros más prestigiosos de Argentina y uno de los impulsores de la divulgación de la cocina francesa en los medios. En los últimos años abrió su propio restaurante, Mon Poulet (con especialidad en pollos), y en sus redes sociales comparte recetas para todos sus seguidores, como la de la clásica sopa parisina.

La sopa parisina, también conocida como Potage Parmentier, en honor a Antoine Parmentier, quien introdujo la papa en Francia, es una de las sopas más populares de Francia y es una opción rica y económica, ideal para hacer a fin de mes dados sus pocos ingredientes. "Es una sopa bastante suave de papas y puerros, con un toque de crema de leche", sostuvo Christophe en la descripción del video en el que mostró el paso a paso para realizar la sopa.

La particularidad de la sopa parisina es que puede hacerse sin procesar la papa y esto hace que la preparación quede texturizada, aportándole más sabor. "La pueden procesar si les gusta más lisa, o sumar una pizca de curry si quieren variar el sabor. Solo cuestión de gusto", detalló el jurado de Bake Off (Telefe) y aseguró que es la sopa del momento de su restaurante, ubicado en el barrio de Belgrano.

Receta para hacer la sopa Potage Parmentier

Ingredientes

  • 1 Puerro (se usan 250g).
  • Papas (se usan 250g).
  • Crema.
  • 50 gr de manteca.
  • Nuez moscada.
  • Ciboulette.

Paso a paso, según la receta de Christophe Krywonis

  • Limpiar el puerro, sacarle "la barba" y hacer un tallo en la cruz. Luego, sumergir en agua tibia para lavarlo con más facilidad.
  • Cortar el puerro lo más fino que se pueda.
  • Tirar en una cacerola 50 gramos de manteca, incorporar el puerro, revolver y dejar sudar 5 minutos.
  • Cortar las papas de forma irregular pero finas.
  • Con los puerros sudados, agregar las papas y cocinar por 5 minutos más a descubierto.
  • Por 250 gramos de puerros y 250 gramos de papas agregar medio litro de agua, poner nuez moscada y cuando entra en ebullición, bajar el fuego y dejar cocinas por 15/20 minutos.
  • Colocar 100 gramos de crema, incorporarla con un batidor y servir la sopa con un poco de ciboulette.
