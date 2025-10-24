Es la sopa más viral del momento, está hecha con pocos ingredientes y es ideal para fin de mes.

El chef Christophe Krywonis es uno de los cocineros más prestigiosos de Argentina y uno de los impulsores de la divulgación de la cocina francesa en los medios. En los últimos años abrió su propio restaurante, Mon Poulet (con especialidad en pollos), y en sus redes sociales comparte recetas para todos sus seguidores, como la de la clásica sopa parisina.

La sopa parisina, también conocida como Potage Parmentier, en honor a Antoine Parmentier, quien introdujo la papa en Francia, es una de las sopas más populares de Francia y es una opción rica y económica, ideal para hacer a fin de mes dados sus pocos ingredientes. "Es una sopa bastante suave de papas y puerros, con un toque de crema de leche", sostuvo Christophe en la descripción del video en el que mostró el paso a paso para realizar la sopa.

La particularidad de la sopa parisina es que puede hacerse sin procesar la papa y esto hace que la preparación quede texturizada, aportándole más sabor. "La pueden procesar si les gusta más lisa, o sumar una pizca de curry si quieren variar el sabor. Solo cuestión de gusto", detalló el jurado de Bake Off (Telefe) y aseguró que es la sopa del momento de su restaurante, ubicado en el barrio de Belgrano.

Receta para hacer la sopa Potage Parmentier

Ingredientes

1 Puerro (se usan 250g).

Papas (se usan 250g).

Crema.

50 gr de manteca.

Nuez moscada.

Ciboulette.

Paso a paso, según la receta de Christophe Krywonis