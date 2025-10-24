Es la sopa más viral del momento, está hecha con pocos ingredientes y es ideal para fin de mes

El chef Christophe Krywonis es uno de los cocineros más prestigiosos de Argentina y uno de los impulsores de la divulgación de la cocina francesa en los medios. En los últimos años abrió su propio restaurante, Mon Poulet (con especialidad en pollos), y en sus redes sociales comparte recetas para todos sus seguidores, como la de la clásica sopa parisina.
La sopa parisina, también conocida como Potage Parmentier, en honor a Antoine Parmentier, quien introdujo la papa en Francia, es una de las sopas más populares de Francia y es una opción rica y económica, ideal para hacer a fin de mes dados sus pocos ingredientes. "Es una sopa bastante suave de papas y puerros, con un toque de crema de leche", sostuvo Christophe en la descripción del video en el que mostró el paso a paso para realizar la sopa.
La particularidad de la sopa parisina es que puede hacerse sin procesar la papa y esto hace que la preparación quede texturizada, aportándole más sabor. "La pueden procesar si les gusta más lisa, o sumar una pizca de curry si quieren variar el sabor. Solo cuestión de gusto", detalló el jurado de Bake Off (Telefe) y aseguró que es la sopa del momento de su restaurante, ubicado en el barrio de Belgrano.
Receta para hacer la sopa Potage Parmentier
Ingredientes
- 1 Puerro (se usan 250g).
- Papas (se usan 250g).
- Crema.
- 50 gr de manteca.
- Nuez moscada.
- Ciboulette.
Paso a paso, según la receta de Christophe Krywonis
- Limpiar el puerro, sacarle "la barba" y hacer un tallo en la cruz. Luego, sumergir en agua tibia para lavarlo con más facilidad.
- Cortar el puerro lo más fino que se pueda.
- Tirar en una cacerola 50 gramos de manteca, incorporar el puerro, revolver y dejar sudar 5 minutos.
- Cortar las papas de forma irregular pero finas.
- Con los puerros sudados, agregar las papas y cocinar por 5 minutos más a descubierto.
- Por 250 gramos de puerros y 250 gramos de papas agregar medio litro de agua, poner nuez moscada y cuando entra en ebullición, bajar el fuego y dejar cocinas por 15/20 minutos.
- Colocar 100 gramos de crema, incorporarla con un batidor y servir la sopa con un poco de ciboulette.