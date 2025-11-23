El truco para la masa de panqueques: Damián Betular reveló la clave para que la receta no falle

Los panqueques son de las preparaciones más prácticas y rápidas de hacer para el desayuno o la merienda. Sin embargo, el reconocido chef Damián Betular compartió ciertos secretos para mejorar la forma de hacer la masa y elevar la receta.

Cómo hacer una buena masa de panqueques: las claves de Damián Betular

En la nueva edición de MasterChef Celebrity, Damián Betular le reveló a una participante dos claves de para que la masa de los panqueques quede perfecta:

Se debe hacer en licuadora

Hay que dejarla reposar la masa al menos media hora en la heladera antes de usarla, según explicó es necesario para que la harina se hidrate.

El secreto de Damián Betular está en hacer la masa en la licuadora y dejarla reposar 30 minutos

La receta paso a paso de panqueques de Damián Betular

Anteriormente, el pastelero había compartido en Olga el paso a paso de su receta para hacer panqueques de manzana. Durante uno de los programas, Betular explicó que los ingredientes los calcula "a ojo" y añade harina según se lo "pide" la preparación. Sin embargo, mostró cómo hacerlo paso a paso.

Ingredientes (con cantidades sugeridas)

Tres huevos

Una taza de harina 0000

Una taza de leche

Una cucharada de azúcar

Una cucharadita de sal

Esencia de vainilla

Manzanas verdes

Manteca

Preparación

En la licuadora mezclar primero la leche, los huevos, el azúcar, la sal y la esencia de vainilla Incorporar la harina y volver a mezclar. Según señaló el pastelero la consistencia debe ser parecida a la de un yogur bebible. Dejar descansar la masa por media hora y, mientras tanto, comenzar a pelar la manzana. Cortar las manzanas en láminas finitas En una sartén caliente a fuego medio, llevar un trozo de manteca y esperar que comience a derretirse, tiene que dejarse quemar un poquito para que llegue a la consistencia de una manteca noisette (color marrón). Esa manteca derretida se debe agregar a la preparación de la masa y batir con un tenedor.

El panqueque de manzana se puede acompañar con helado de crema americana Poner otro trozo manteca en la sartén y hacer una base de azúcar, arriba las láminas de manzana por encima la mezcla de la masa. Dejar cocinar con fuego bajo y esperar que se cocine entre tres y cinco minutos. ¡Y listo, ya podés disfrutarlos!

Consejo del pastelero: se puede servir con una bocha de helado de crema americana.