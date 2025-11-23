El truco para la masa de panqueques: Damián Betular reveló la clave para que la receta no falle

Los panqueques son de las preparaciones más prácticas y rápidas de hacer para el desayuno o la merienda. Sin embargo, el reconocido chef Damián Betular compartió ciertos secretos para mejorar la forma de hacer la masa y elevar la receta.
Cómo hacer una buena masa de panqueques: las claves de Damián Betular
En la nueva edición de MasterChef Celebrity, Damián Betular le reveló a una participante dos claves de para que la masa de los panqueques quede perfecta:
- Se debe hacer en licuadora
- Hay que dejarla reposar la masa al menos media hora en la heladera antes de usarla, según explicó es necesario para que la harina se hidrate.
La receta paso a paso de panqueques de Damián Betular
Anteriormente, el pastelero había compartido en Olga el paso a paso de su receta para hacer panqueques de manzana. Durante uno de los programas, Betular explicó que los ingredientes los calcula "a ojo" y añade harina según se lo "pide" la preparación. Sin embargo, mostró cómo hacerlo paso a paso.
Ingredientes (con cantidades sugeridas)
- Tres huevos
- Una taza de harina 0000
- Una taza de leche
- Una cucharada de azúcar
- Una cucharadita de sal
- Esencia de vainilla
- Manzanas verdes
- Manteca
Preparación
- En la licuadora mezclar primero la leche, los huevos, el azúcar, la sal y la esencia de vainilla
- Incorporar la harina y volver a mezclar. Según señaló el pastelero la consistencia debe ser parecida a la de un yogur bebible.
- Dejar descansar la masa por media hora y, mientras tanto, comenzar a pelar la manzana.
- Cortar las manzanas en láminas finitas
- En una sartén caliente a fuego medio, llevar un trozo de manteca y esperar que comience a derretirse, tiene que dejarse quemar un poquito para que llegue a la consistencia de una manteca noisette (color marrón). Esa manteca derretida se debe agregar a la preparación de la masa y batir con un tenedor.
El panqueque de manzana se puede acompañar con helado de crema americana
- Poner otro trozo manteca en la sartén y hacer una base de azúcar, arriba las láminas de manzana por encima la mezcla de la masa.
- Dejar cocinar con fuego bajo y esperar que se cocine entre tres y cinco minutos. ¡Y listo, ya podés disfrutarlos!
Consejo del pastelero: se puede servir con una bocha de helado de crema americana.