Lograr que el arroz quede con un sabor intenso y profundo sin recurrir al clásico sofrito puede parecer un desafío. Sin embargo, el chef español Dani García, reconocido con estrellas Michelin, reveló un método diferente que evita saltear o rehogar y, aun así, realza el sabor del plato.

“Mi truco para que el arroz quede más sabroso no es el sofrito, es esta mezcla de cuatro especias”, explicó García, quien desarrolló esta técnica en 2013 durante su trabajo en un restaurante de Nueva York. Allí surgió la idea de reinventar la preparación del arroz dejando de lado las formas tradicionales.

En lugar de preparar un sofrito, el chef utiliza una combinación equilibrada de azafrán, clavo de olor, comino en polvo y pimienta negra. Estas especias se trituran hasta obtener un polvo fino y se agregan directamente al caldo, lo que aporta profundidad y aroma sin tapar el sabor base del caldo.

Este sistema no solo simplifica la receta, sino que también permite concentrarse en otros detalles esenciales, como la calidad del caldo y la textura final del arroz, elementos clave para un plato sobresaliente.

Cómo hacer un arroz sabroso sin sofrito