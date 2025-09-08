Lograr que el arroz quede con un sabor intenso y profundo sin recurrir al clásico sofrito puede parecer un desafío. Sin embargo, el chef español Dani García, reconocido con estrellas Michelin, reveló un método diferente que evita saltear o rehogar y, aun así, realza el sabor del plato.
“Mi truco para que el arroz quede más sabroso no es el sofrito, es esta mezcla de cuatro especias”, explicó García, quien desarrolló esta técnica en 2013 durante su trabajo en un restaurante de Nueva York. Allí surgió la idea de reinventar la preparación del arroz dejando de lado las formas tradicionales.
En lugar de preparar un sofrito, el chef utiliza una combinación equilibrada de azafrán, clavo de olor, comino en polvo y pimienta negra. Estas especias se trituran hasta obtener un polvo fino y se agregan directamente al caldo, lo que aporta profundidad y aroma sin tapar el sabor base del caldo.
Este sistema no solo simplifica la receta, sino que también permite concentrarse en otros detalles esenciales, como la calidad del caldo y la textura final del arroz, elementos clave para un plato sobresaliente.
Cómo hacer un arroz sabroso sin sofrito
- Para preparar el caldo se colocan en una olla grande 400 gramos de carcasas de pollo, 400 gramos de alitas, 200 gramos de tomate, 8 gramos de sal, 20 ml de aceite de oliva y 2 litros de agua. Se lleva a ebullición y se cocina durante 20 minutos, agregando un chorrito extra de aceite antes de retirar del fuego.
- Después, la mezcla de especias en un mortero, se colocan 4 gramos de pimienta negra en grano, 2 unidades de clavo de olor, 2 gramos de comino en polvo y 0,2 gramos de azafrán. Se machacan hasta obtener un polvo uniforme que reemplazará al sofrito tradicional.
- Para la cocción del arroz en una sartén baja se lleva parte del caldo a ebullición junto con un chorrito de aceite de oliva. Se agregan 320 gramos de arroz bomba y se cocina a fuego fuerte. En este momento se incorpora la mezcla de especias, distribuyéndola de manera pareja sin necesidad de remover constantemente.
- A los 14 minutos, cuando el arroz está casi listo, se traslada al horno precalentado a 200 °C durante 5 minutos. Este paso final ayuda a concentrar los sabores y mejora la textura, especialmente en la capa inferior del arroz, aportando un toque especial.
- Por último, se deja reposar el arroz unos minutos antes de servir. Opcionalmente, se puede aromatizar con una ramita de romero o pincelar la superficie con un poco de grasa si el arroz acompaña una carne, para darle un acabado más sabroso.