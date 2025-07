El brunch más completo, saludable y delicioso: ideal si no tenés tiempo para cocinar.

Existe un bruch saludable, delicioso y muy completo que podés preparar en casa muy fácil, y que además de ser muy rico, te aporta todo lo que necesitás. Se le llama brunch a las comidas que son un intermedio entre el desayuno y el almuerzo, para sustituir estas dos comidas. Es ideal si estás en el trabajo, si estás apurado, o bien si te levantás demasiado tarde para desayunar y muy temprano para almorzar. Según cómo los prepares, pueden ser muy completos y nutritivos para darte la energía que necesitás.

Para un brunch completo, se aconseja incluir tanto proteínas como carbohidratos complejos, grasas saludables y frutas o verduras frescas, que aportan vitaminas y fibra. Es ideal que evites las azúcares refinadas, especialmente los alimentos ultra procesados, como galletitas de paquete, budines comprados, jugos artificiales, entre muchos otros, así como los alimentos con grasas saturadas que no aportan beneficios para la salud. También podés prepararlo para la merienda/cena, en caso de que estés apurado o no quieras cocinar.

Receta de brunch completo, saludable y delicioso

Ingredientes

2 huevos (aportan proteína y grasas saludables).

2 rebanadas de pan integral 100% (aportan carbohidratos complejos y fibra. Si no podés consumir este tipo de pan, puede ser sin gluten).

1 fruta fresca (la que quieras: naranja, manzana, banana, pera, frutillas, frutos del bosque, kiwi, el que más te guste, para aportar fibra y vitaminas).

50 gr de queso crema light o ricota magra (aportan proteína y calcio).

1/4 de palta en láminas (aporta grasas saludables).

1/2 tomate en rodajas finas o 5 tomatitos cherry (aportan fibra y vitaminas).

Un puñado de hojas verdes frescas como rúcula, espinaca o lechuga (aportan fibra y vitaminas).

Opcional: 50 gr de cebolla morada en rodajas finas (aporta fibra y sabor).

Condimentos: el ideal es aceite de oliva, que aporta grasas saludables, pero también podés elegir entre aceto balsámico y vinagre blanco. Pimienta, limón y sal también son opcionales.

Podés tomar lo que más te guste: un licuado de frutas preparado por vos mismo (preferentemente sin azúcar), un café con leche, un té verde, mate, mate cocido, té o té con leche.

Preparación

En una sartén con una gotita de aceite de oliva, de coco o un pedacito de manteca, hacer los 2 huevos revueltos. Para esto, batilos antes en un bol y agregales un chorrito de leche para una cremosidad extra. Llevar a la sartén y revolverlos lentamente, de adentro hacia afuera. Cuando veas que están cocidos, pero siguen jugosos, es momento de sacarlos. Asegurate que no queden crudos, sino que estén bien amarillos. Tostá las rebanadas de pan integral, si querés comerlas en forma de tostadas.Podés prepararlo tanto en forma de sánguches, como en forma de tostadas con los alimentos por encima. Untales queso crema light o ricota a las dos rodajas. Arriba de cada rodaja, colocar cada huevo revuelto. Añadirles sal y pimienta, si querés. En cada pan, añadir la media palta en láminas, el medio tomate o los 5 tomates cherry cortados, el puñado de hojas verdes y la cebolla (opcional). Condimentá con lo que más te guste. Serví en un plato, junto con la fruta que más te guste, lavada y cortada. Disfrutalo con lo que elijas para tomar.

Tip adicional: si no tenés alguno de estos ingredientes, no te preocupes. Lo importante es que te las ingenies para que tu brunch tenga proteínas, grasas saludables, carbohidratos y fibras. Por ejemplo, si no querés palta (grasa saludable), podés reemplazar por un puñado de frutos secos, que también aportan grasas saludables. Si por alguna razón no podés comer alguno de los otros alimentos mencionados, también los podés reemplazar.