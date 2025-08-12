Cómo hacer "redonditos de ricota": la receta y preparación más fácil de cocinar

Las recetas de cocina que combinan simplicidad y sabor suelen convertirse en favoritas para reuniones familiares o encuentros informales. Los redonditos de ricota son un ejemplo perfecto: una opción versátil que puede servirse como entrada, acompañamiento o incluso como plato principal si se combina con salsa. Inspirada en la preparación del youtuber Cocina y Rock and Roll, esta versión conserva todo el sabor con un proceso sencillo.
Ingredientes para los redonditos de ricota
-
1/2 kg de ricota
-
100 g de queso rallado
-
100 g de harina de trigo común
-
Sal (a gusto, con precaución por la sal del queso)
-
Pimienta (a gusto)
-
Nuez moscada (a gusto)
-
Orégano (a gusto)
Ingredientes para la salsa
-
1 cebolla chica
-
2 tomates perita licuados (sin cáscara)
-
Sal (a gusto)
-
Pimentón (a gusto)
-
Orégano (a gusto)
-
Aceite de oliva (a gusto)
Paso a paso para preparar los redonditos de ricota
-
Colocar la ricota en un bol amplio y mezclar con el queso rallado.
-
Sazonar con sal, pimienta y nuez moscada, teniendo en cuenta que el queso ya aporta sabor salado.
-
Incorporar la harina poco a poco, mezclando hasta lograr una masa de consistencia pegajosa y uniforme.
-
Formar bolitas del tamaño de una nuez con las manos.
-
Disponer los redonditos de ricota en una asadera previamente aceitada.
-
Llevar al horno a temperatura moderada hasta que adquieran una textura firme y un tono dorado en la superficie.
Paso a paso para preparar la salsa
-
Picar la cebolla en trozos pequeños.
-
Calentar un poco de aceite de oliva en una sartén y rehogar la cebolla hasta que esté transparente.
-
Incorporar los tomates perita licuados y mezclar bien.
-
Sazonar con sal, pimentón y orégano a gusto.
-
Cocinar a fuego medio hasta que la salsa espese ligeramente.
-
Servir junto a los redonditos de ricota para realzar su sabor.
Consejos para lograr un mejor resultado
-
Escurrir bien la ricota antes de comenzar para evitar exceso de humedad en la masa.
-
Utilizar queso rallado de buena calidad para un sabor más intenso.
-
Enharinar ligeramente las manos antes de formar las bolitas para que la masa no se adhiera.
-
Si se busca un toque más crujiente, darles un golpe de horno fuerte al final de la cocción.
-
La salsa puede enriquecerse con un toque de albahaca fresca o un chorrito de vino blanco durante la cocción.
Esta receta de redonditos de ricota ofrece un resultado sabroso y adaptable a diferentes ocasiones, con la posibilidad de servirse como aperitivo o acompañamiento. Su combinación de ingredientes simples y pasos prácticos los convierte en una opción ideal dentro de las recetas de cocina fáciles y rendidoras.