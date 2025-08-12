EN VIVO
Recetas de cocina

Cómo hacer "redonditos de ricota": la receta y preparación más fácil de cocinar

Perfectos para servir como entrada, guarnición o plato principal acompañado de salsa, combinan ingredientes básicos y un método de preparación rápido.

12 de agosto, 2025 | 11.17

Las recetas de cocina que combinan simplicidad y sabor suelen convertirse en favoritas para reuniones familiares o encuentros informales. Los redonditos de ricota son un ejemplo perfecto: una opción versátil que puede servirse como entrada, acompañamiento o incluso como plato principal si se combina con salsa. Inspirada en la preparación del youtuber Cocina y Rock and Roll, esta versión conserva todo el sabor con un proceso sencillo.

Ingredientes para los redonditos de ricota

  • 1/2 kg de ricota

  • 100 g de queso rallado

  • 100 g de harina de trigo común

  • Sal (a gusto, con precaución por la sal del queso)

  • Pimienta (a gusto)

  • Nuez moscada (a gusto)

  • Orégano (a gusto)

Ingredientes para la salsa

  • 1 cebolla chica

  • 2 tomates perita licuados (sin cáscara)

  • Sal (a gusto)

  • Pimentón (a gusto)

  • Orégano (a gusto)

  • Aceite de oliva (a gusto)

MÁS INFO

Paso a paso para preparar los redonditos de ricota

  1. Colocar la ricota en un bol amplio y mezclar con el queso rallado.

  2. Sazonar con sal, pimienta y nuez moscada, teniendo en cuenta que el queso ya aporta sabor salado.

  3. Incorporar la harina poco a poco, mezclando hasta lograr una masa de consistencia pegajosa y uniforme.

  4. Formar bolitas del tamaño de una nuez con las manos.

  5. Disponer los redonditos de ricota en una asadera previamente aceitada.

  6. Llevar al horno a temperatura moderada hasta que adquieran una textura firme y un tono dorado en la superficie.

La clave está en escurrir bien la ricota para obtener una textura perfecta en la masa

Paso a paso para preparar la salsa

  1. Picar la cebolla en trozos pequeños.

  2. Calentar un poco de aceite de oliva en una sartén y rehogar la cebolla hasta que esté transparente.

  3. Incorporar los tomates perita licuados y mezclar bien.

  4. Sazonar con sal, pimentón y orégano a gusto.

  5. Cocinar a fuego medio hasta que la salsa espese ligeramente.

  6. Servir junto a los redonditos de ricota para realzar su sabor.

Consejos para lograr un mejor resultado

  • Escurrir bien la ricota antes de comenzar para evitar exceso de humedad en la masa.

  • Utilizar queso rallado de buena calidad para un sabor más intenso.

  • Enharinar ligeramente las manos antes de formar las bolitas para que la masa no se adhiera.

  • Si se busca un toque más crujiente, darles un golpe de horno fuerte al final de la cocción.

  • La salsa puede enriquecerse con un toque de albahaca fresca o un chorrito de vino blanco durante la cocción.

Esta receta de redonditos de ricota ofrece un resultado sabroso y adaptable a diferentes ocasiones, con la posibilidad de servirse como aperitivo o acompañamiento. Su combinación de ingredientes simples y pasos prácticos los convierte en una opción ideal dentro de las recetas de cocina fáciles y rendidoras.

Trending
Boca Juniors
Oficial en Boca: este es el cambio que hizo Riquelme con el Consejo de Fútbol
Las más vistas