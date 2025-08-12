Cómo hacer "redonditos de ricota": la receta y preparación más fácil de cocinar

Los redonditos de ricota pueden servirse solos o acompañados de salsa para un toque más sabroso

Las recetas de cocina que combinan simplicidad y sabor suelen convertirse en favoritas para reuniones familiares o encuentros informales. Los redonditos de ricota son un ejemplo perfecto: una opción versátil que puede servirse como entrada, acompañamiento o incluso como plato principal si se combina con salsa. Inspirada en la preparación del youtuber Cocina y Rock and Roll, esta versión conserva todo el sabor con un proceso sencillo.

Ingredientes para los redonditos de ricota

1/2 kg de ricota

100 g de queso rallado

100 g de harina de trigo común

Sal (a gusto, con precaución por la sal del queso)

Pimienta (a gusto)

Nuez moscada (a gusto)

Orégano (a gusto)

Ingredientes para la salsa

1 cebolla chica

2 tomates perita licuados (sin cáscara)

Sal (a gusto)

Pimentón (a gusto)

Orégano (a gusto)

Aceite de oliva (a gusto)

Paso a paso para preparar los redonditos de ricota

Colocar la ricota en un bol amplio y mezclar con el queso rallado. Sazonar con sal, pimienta y nuez moscada, teniendo en cuenta que el queso ya aporta sabor salado. Incorporar la harina poco a poco, mezclando hasta lograr una masa de consistencia pegajosa y uniforme. Formar bolitas del tamaño de una nuez con las manos. Disponer los redonditos de ricota en una asadera previamente aceitada. Llevar al horno a temperatura moderada hasta que adquieran una textura firme y un tono dorado en la superficie.

La clave está en escurrir bien la ricota para obtener una textura perfecta en la masa

Paso a paso para preparar la salsa

Picar la cebolla en trozos pequeños. Calentar un poco de aceite de oliva en una sartén y rehogar la cebolla hasta que esté transparente. Incorporar los tomates perita licuados y mezclar bien. Sazonar con sal, pimentón y orégano a gusto. Cocinar a fuego medio hasta que la salsa espese ligeramente. Servir junto a los redonditos de ricota para realzar su sabor.

Consejos para lograr un mejor resultado

Escurrir bien la ricota antes de comenzar para evitar exceso de humedad en la masa.

Utilizar queso rallado de buena calidad para un sabor más intenso.

Enharinar ligeramente las manos antes de formar las bolitas para que la masa no se adhiera.

Si se busca un toque más crujiente, darles un golpe de horno fuerte al final de la cocción.

La salsa puede enriquecerse con un toque de albahaca fresca o un chorrito de vino blanco durante la cocción.

Esta receta de redonditos de ricota ofrece un resultado sabroso y adaptable a diferentes ocasiones, con la posibilidad de servirse como aperitivo o acompañamiento. Su combinación de ingredientes simples y pasos prácticos los convierte en una opción ideal dentro de las recetas de cocina fáciles y rendidoras.