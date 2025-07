¿Cómo hacer pan lactal casero y en pocos pasos?

Cómo hacer pan lactal casero

Hay muchas de las elaboraciones que se consiguen en el supermercado que son muy fáciles de llevar a cabo en la comodidad del hogar, debido a que no disponen de gran cantidad de ingredientes y sus recetas no son tan elaboradas como muchos imaginan. Poner en marcha la cocción de un pan lactal forma parte de este grupo y no requiere más de cuatro pasos.

Es verdad que en las góndolas de los mercados hay una gran cantidad de panes que se ajustan a los gustos y necesidades alimentarias de los consumidores. Sin embargo, el precio a pagar por ellos podría ser bastante elevado y que se rechace su compra. Es por ello que elaborarlos en el hogar es una buena alternativa en donde se tiene un control absoluto de cada ingrediente.

Cómo hacer pan lactal casero

"Hay algunos panes lactales que tienen tanto aditivos que parecen esponjas", expresaron desde Tendencias en Argentina. Las imágenes son más que claras al mostrar una feta que no se desintegra al estar en contacto con el agua. Algo que provocó muchos comentarios en el posteo con el fin de saber la marca y así evitar la compra de dicho producto. "Son casi de plástico, por esto y por costo prefiero hacer pan casero", escribió una mujer.

"Yo llego a hacer eso con el que compro y se rompe enseguida", se sumó una segunda persona. La respuesta que más se desprende es comprar los ingredientes que sean necesarios para poner en marcha la receta de este tipo de pan. También se aconseja ir a la panadería más cercana o de confianza y delegar la responsabilidad del producto en sus conocimientos.

¿Cómo hacen pan casero en 4 pasos?

Ingredientes

400 g de harina.

10 g de levadura fresca o 3 g de levadura seca.

1 huevo.

45 g de aceite de oliva.

180 g de leche tibia.

5 g de azúcar.

10 g de sal.

Paso a paso

Mezclar primero la leche con la levadura y luego formar una mezcla general con la harina, azúcar, aceite de oliva y la sal hasta que quede todo bien integrado. Se recomienda amasar con cierto cuidado durante 15 minutos y luego dejar a la masa reposar en un recipiente al menos una hora, además de que esté tapada. Retirar la masa, estirarla con un palo de amasar y luego darle forma similar a la budinera o molde de pan lactal que se usará cocinar. Se deja reposar nuevamente por una hora. Precalentar el horno a 200 grados por unos 20 minutos, más adelante bajar la temperatura a 180 y dejar que la masa se cocine entre 35 y 40 minutos.

Lo ideal para que el pan lactal adquiera la forma tradicional y que se asemeje al producto que se consigue en los supermercados es que la masa se cocine en un molde especial. Sin embargo, la budinera es lo recomendado para este tipo de preparaciones porque permitirá que cada uno de los lados se encuentren sujetos y haya una elevación en la parte superior.