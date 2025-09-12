Terminá la focaccia con queso azul e higos para un toque gourmet.

Si pensás que hacer una focaccia como los expertos italianos es difícil, Germán Martitegui viene a demostrarte lo contrario. El reconocido chef argentino reveló su receta preferida para preparar este pan clásico. Y tiene un ingrediente secreto que cambia todo.

El elemento sorpresa que eleva esta receta es puré de papa frío, que aunque no lo creas, este componente le otorga una textura única, esponjosa y húmeda que distingue a la focaccia profesional. Martitegui asegura que es el truco infalible.

Pero ojo, no vale cualquier puré. Tiene que estar bien frío para integrarse perfectamente con la masa. Este detalle marca la diferencia entre una focaccia buena y una espectacular.

Los orígenes de un clásico que conquistó el mundo

La focaccia que conocemos hoy tiene sus raíces en la antigua Roma. Allí se preparaba el ‘panis focacius’, cocinado directamente en el fogón o chimenea. Era el pan sencillo de cada día para las familias.

La versión moderna proviene específicamente de Liguria, una región del noroeste italiano. Los genoveses perfeccionaron la receta, incorporando aceite de oliva y hierbas. Así nació este ícono de la cocina mediterránea que tanto amamos.

Receta de la focaccia de Martitegui (para 4 porciones)

Ingredientes

500 gramos de harina 0000

Una cucharadita de sal

140 cc de aceite de oliva extra virgen

20 gramos de levadura fresca. No uses levadura seca, la fresca hace la diferencia.

200 cc de agua tibia.

400 gramos de puré de papa bien frío.

250 gramos de queso azul.

6 higos o papines cocidos.

Un atado de rúcula.

Sal gruesa para espolvorear.

Paso a paso: armando la masa como un chef