El arroz con pollo es una de las combinaciones más típicas de la gastronomía y, en un reciente posteo de redes, la cocinera Jimena Monteverde compartió una versión complejizada de este receta. Con un par de ingredientes más, la chef logró un resultado mucho más rico y sofisticado.
El ingrediente extra son champignones, una buena elección nutricional porque combina carbohidratos, proteínas y micronutrientes en un solo plato. El arroz aporta energía de fácil digestión, el pollo ofrece proteínas magras fundamentales para los músculos y los champiñones suman fibra, vitaminas del grupo B y minerales que contribuyen al buen funcionamiento del sistema inmunológico.
Desde el punto de vista del sabor, esta combinación tiene un gran potencial gastronómico: los champiñones intensifican el gusto del pollo y se mezcla muy bien con la neutralidad del arroz, que absorbe los jugos y condimentos. Además, puede adaptarse a múltiples estilos culinarios, desde recetas cremosas con queso o crema, hasta versiones más ligeras con vegetales como cebolla, morrón, arvejas o espinaca.
MÁS INFO
Receta de arroz con pollo y chanpignones de Jimena Monteverde
Ingredientes
-
2 supremas de pollo
-
1 cebolla cortada chiquita
-
2 cebollas de verdeo
-
Sal y pimienta
-
1 vaso de vino blanco
-
250 gr de champiñones frescos
-
200 gr de crema de leche
-
1 taza de arroz
Paso a paso
-
Cortar el pollo en cubos, salpimentar y dorar en una sartén con un chorrito de aceite o manteca; retirar y reservar.
-
En la misma sartén, agregar la cebolla picada y rehogar hasta que quede transparente.
-
Incorporar los champiñones laminados y cocinar hasta que suelten el jugo y se doren un poco.
-
Volver a agregar el pollo a la sartén, mezclar y sumar el vaso de vino blanco; dejar reducir hasta que el alcohol se evapore.
-
Añadir la crema de leche, salpimentar a gusto y cocinar unos minutos hasta que espese levemente; reservar sin mezclar con el arroz.
-
En otra olla, calentar aceite o manteca, agregar el arroz y nacararlo (solo 1 minuto de mezcla).
-
Incorporar el caldo o agua caliente, salpimentar, bajar el fuego y cocinar sin revolver demasiado hasta que el arroz esté tierno.
-
Una vez listo, apagar el fuego, dejar reposar unos minutos y luego servir en los platos.
-
Al momento de emplatar, colocar el arroz como base, agregar arriba la preparación de pollo y champiñones y terminar con las cebollas de verdeo picadas por encima.