Jimena Monteverde mostró su receta de arroz con pollo.

El arroz con pollo es una de las combinaciones más típicas de la gastronomía y, en un reciente posteo de redes, la cocinera Jimena Monteverde compartió una versión complejizada de este receta. Con un par de ingredientes más, la chef logró un resultado mucho más rico y sofisticado.

El ingrediente extra son champignones, una buena elección nutricional porque combina carbohidratos, proteínas y micronutrientes en un solo plato. El arroz aporta energía de fácil digestión, el pollo ofrece proteínas magras fundamentales para los músculos y los champiñones suman fibra, vitaminas del grupo B y minerales que contribuyen al buen funcionamiento del sistema inmunológico.

Desde el punto de vista del sabor, esta combinación tiene un gran potencial gastronómico: los champiñones intensifican el gusto del pollo y se mezcla muy bien con la neutralidad del arroz, que absorbe los jugos y condimentos. Además, puede adaptarse a múltiples estilos culinarios, desde recetas cremosas con queso o crema, hasta versiones más ligeras con vegetales como cebolla, morrón, arvejas o espinaca.

Receta de arroz con pollo y chanpignones de Jimena Monteverde

Ingredientes

2 supremas de pollo

1 cebolla cortada chiquita

2 cebollas de verdeo

Sal y pimienta

1 vaso de vino blanco

250 gr de champiñones frescos

200 gr de crema de leche

1 taza de arroz

Paso a paso