Los huevos son uno de los alimentos más versátiles y consumidos en todo el mundo. Aportan proteínas de calidad, son económicos y permiten preparaciones rápidas que se adaptan a cualquier momento del día. Una de las formas más prácticas para cocinarlos es el microondas. ¿Cómo prepararlos?
Cómo cocinar huevos en microondas: el paso a paso
Una gran opción para cocinar huevos duros rápidamente es el microondas. El sitio especializado en cocina y nutrición de Cristina Galiano reveló la forma más fácil de prepararlos en este electrodoméstico. Así, en uno de sus blogs explicó el paso a paso para prepararlos:
Sacar el huevo de la heladera y cascarlo en un bol pequeño con superficie suficiente para que la clara y la yema queden extendidas. La gran recomendación trabajar en un recipiente pequeño, ya sea un tazón, cuenco o bowl, que permita que el contenido quede esparcido, pero que a la vez no sean platos demasiado grandes.
Pinchar la yema con una aguja fina o un palillo, cuidando de no romperla por completo, ya que la membrana que la recubre puede provocar explosiones en el microondas si no se perfora.
Cómo cocinar huevos en microondas: la forma más fácil y rápida de hacerlo
Tapar el recipiente con un plato del mismo tamaño o ligeramente superior para evitar salpicaduras.
Colocar el bol en un lateral del plato giratorio del microondas —no en el centro—, donde la intensidad de microondas suele ser mayor.
Programar 30 segundos a potencia media, entre 300 y 350 vatios. No exceder esta potencia inicial.
Dejar reposar 2 minutos. Este periodo de reposo permite que el calor residual termine la cocción de forma más pareja.
Repetir: otros 30 segundos a la misma potencia y volver a esperar 2 minutos. Comprobar la consistencia de la clara. Si aún no está completamente cuajada, añadir intervalos extra de 10, 20 o 30 segundos hasta obtener el punto deseado.
Una de las grandes claves a tener en cuenta es que la frescura del huevo y su tamaño influye en el tiempo de cocción: huevos muy frescos pueden necesitar segundos adicionales. Además, se recomienda evitar potencias altas y tiempos largos para prevenir explosiones o texturas gomosas. Nunca hay que cocinarlos los 90 segundos seguidos porque saltarían o podría explotar.
Con estos pasos se consigue un huevo duro rápido y práctico, ideal para ensaladas, sándwiches o como complemento en preparaciones cotidianas. La primera vez conviene anotar los tiempos y la potencia del microondas utilizado, ya que cada aparato distribuye el calor de forma distinta. Algunos también eligen llenar un bowl con aceite para preparar huevos fritos.