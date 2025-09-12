Cómo cocinar choclo en microondas: esta es la forma más fácil de hacerlo

El microondas permite cocinar choclo de forma rápida, práctica y sin perder sabor ni jugosidad

El choclo es uno de los alimentos más versátiles de la cocina argentina, presente en guisos, tartas, sopas y ensaladas. Sin embargo, a veces falta tiempo para hervirlo o grillarlo. En esos casos, conocer cómo cocinar choclo de manera rápida y práctica resulta fundamental. Una de las opciones más eficaces es preparar el choclo en el microondas, conservando sabor y textura sin complicaciones.

Preparación del choclo antes de cocinar

El primer paso para entender cómo cocinar choclo en el microondas es elegir choclos frescos. Lo ideal es mantenerlos con cáscara, ya que esta funciona como envoltorio natural que retiene la humedad y evita que los granos se sequen durante la cocción.

En caso de que los choclos ya estén pelados, se puede utilizar papel de cocina húmedo para envolverlos y así reproducir el efecto de la cáscara. Esto ayuda a preservar el sabor y la jugosidad del choclo.

Conviene también asegurarse de no cocinar más de cuatro choclos por tanda, dado que muchos microondas no alcanzan a calentar uniformemente una cantidad mayor.

Tiempo de cocción del choclo en el microondas

Una vez dispuestas en el horno, los choclos deben cocinarse a potencia máxima entre 3 y 5 minutos. El tiempo dependerá de la cantidad:

Para 1 o 2 mazorcas, se recomienda un mínimo de 3 minutos.

Para 3 o 4 mazorcas, lo ideal es programar 4 minutos.

Los tiempos pueden variar de acuerdo con la potencia del electrodoméstico. Una estrategia práctica es cocinar el choclo en el microondas durante un lapso corto y, en caso de ser necesario, añadir uno o dos minutos extra. De esta manera, se evita que los granos se cocinen de más y pierdan su frescura natural.

Enfriado y manipulación segura

Al finalizar la cocción, es importante dejar reposar los choclos durante unos minutos antes de manipularlos. Aunque la cáscara externa no siempre estará muy caliente, el interior puede conservar una temperatura elevada.

Mantener la cáscara durante la cocción ayuda a conservar la humedad y la frescura de los granos

Lo recomendable es colocar el choclo sobre una rejilla de alambre o un plato y esperar al menos cinco minutos. Cuando los pelos internos y las hojas superiores estén fríos al tacto, será seguro retirar la cáscara y disfrutar de un choclo tierno y listo para servir.

Beneficios de cocinar choclo en el microondas

La técnica de preparar choclo en el microondas ofrece múltiples ventajas. En primer lugar, permite ahorrar tiempo, ya que evita el hervido prolongado en ollas. Además, ayuda a conservar mejor el sabor natural y la humedad de los granos gracias a la cocción con la cáscara.

Este método también resulta práctico para quienes buscan una solución rápida en medio de la rutina diaria, sin sacrificar la calidad del alimento. Su versatilidad lo convierte en una opción ideal tanto para consumirlo solo con un poco de sal y manteca como para incorporarlo en otras preparaciones.