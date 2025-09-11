Tarta con harina de garbanzo: una receta nutritiva para variar el menú cotidiano

Cómo hacer una tarta con harina de garbanzos.

Las tartas siempre formaron parte de la cocina argentina. Son prácticas, caseras y relativamente rápidas, pero muchas veces, por falta de tiempo, repetimos las mismas comidas o terminamos comprando algo ya preparado o solicitando viandas. Sin embargo, hay ingredientes que pueden romper la rutina sin complicaciones y uno de ellos es la harina de garbanzo con una receta imperdible para aprovechar este plato.

La harina de garbanzo está ganando terreno como “una alternativa saludable” a la harina de trigo. Es naturalmente libre de gluten, aporta proteínas vegetales, fibra, hierro y vitaminas del complejo B: una opción ideal para quienes quieren platos más equilibrados. Es por eso que hay muchas comidas que se pueden hacer, como tartas.

Beneficios de usar harina de garbanzo

Aporta mayor valor nutricional: mientras que una masa tradicional suele contribuir principalmente con hidratos de carbono, la harina de garbanzo suma proteínas, más hierro y vitaminas del grupo B.

Es apta para dietas vegetarianas o veganas, ya que permite hacer masas sin huevo ni lácteos, y conserva una textura firme y sabor agradable.

Cómo preparar la tarta de harina de garbanzo: el paso a paso

Mezclá la harina de garbanzo con agua, aceite de oliva, sal y las especias que prefieras.

Amasá la mezcla y estirala con rodillo, igual que una masa tradicional.

En cuanto al horneado, esta masa necesita menor tiempo que otras masas convencionales.

Ideas de relleno y usos

Una buena opción para empezar es una tarta de zapallo y queso con base de harina de garbanzo: notarás una diferencia en sabor, textura y nutrientes.

También funciona muy bien con rellenos como espinaca, cebolla caramelizada o zapallitos, que resaltan el sabor intenso de la masa.

Para qué sirve en el día a día