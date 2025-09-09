En primavera comienzan a volver las comidas frescas y livianas.

La suba de temperaturas que hubo en los últimos días hizo que muchos ya busquen comer alimentos más frescos y livianos, a diferencia de lo que sucede en meses de invierno. Así, se conocieron múltiples recetas de meriendas que son ideales para la primavera: no tan calóricas, pero no por eso menos nutritivas y llenadoras.

Las frutas son el alimento más asociado a la comida fresca cuando se trata de meriendas, pero no es la única opción: con una pasada por el supermercado se pueden conseguir los ingredientes necesarios para variar durante la semana y tener meriendas livianas durante días. Hummus, wraps de vegetales y licuados son algunas de las variantes para hacer frente al calor.

Comer frutas y verduras aporta diversos beneficios para la salud, ya que son fuentes naturales de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico, ayudan a prevenir enfermedades y mejoran la digestión. El alto contenido de agua que tienen las frutas y verduras favorece la hidratación, mientras que su bajo aporte calórico contribuye a mantener un peso saludable.

Tres recetas de meriendas livianas y frescar para la primavera

Yogur con frutas y granola

Ingredientes

1 taza de yogur natural (puede ser común, griego o vegetal)

1 puñado de frutillas, arándanos o duraznos frescos en cubos

2 cucharadas de granola casera o comprada

1 chorrito de miel (opcional)

Paso a paso

Lavar y cortar las frutas en trozos pequeños. Colocar en un bowl o vaso el yogur como base. Añadir las frutas frescas por encima. Espolvorear la granola y, si se desea, endulzar con miel. Servir frío, ideal para una merienda rápida y nutritiva.

Wrap fresco de vegetales y hummus

Ingredientes

1 tortilla de trigo o maíz integral

2 cucharadas de hummus

1/2 pepino en bastones

1 zanahoria rallada

Unas hojas de lechuga o espinaca fresca

Opcional: rodajas de palta

Paso a paso

Calentar apenas la tortilla en una sartén para que sea más flexible. Untar con hummus en toda la superficie. Colocar la lechuga, el pepino, la zanahoria y, si se quiere, la palta. Enrollar bien apretado y cortar en mitades. Servir fresco acompañado de agua saborizada con limón y menta.

Batidos frutales.

Licuado de banana y avena

Ingredientes

1 banana madura

1 vaso de leche fría (puede ser vegetal)

2 cucharadas de avena

1 cucharadita de miel (opcional)

Hielo a gusto

Paso a paso