La suba de temperaturas que hubo en los últimos días hizo que muchos ya busquen comer alimentos más frescos y livianos, a diferencia de lo que sucede en meses de invierno. Así, se conocieron múltiples recetas de meriendas que son ideales para la primavera: no tan calóricas, pero no por eso menos nutritivas y llenadoras.
Las frutas son el alimento más asociado a la comida fresca cuando se trata de meriendas, pero no es la única opción: con una pasada por el supermercado se pueden conseguir los ingredientes necesarios para variar durante la semana y tener meriendas livianas durante días. Hummus, wraps de vegetales y licuados son algunas de las variantes para hacer frente al calor.
Comer frutas y verduras aporta diversos beneficios para la salud, ya que son fuentes naturales de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico, ayudan a prevenir enfermedades y mejoran la digestión. El alto contenido de agua que tienen las frutas y verduras favorece la hidratación, mientras que su bajo aporte calórico contribuye a mantener un peso saludable.
Tres recetas de meriendas livianas y frescar para la primavera
Yogur con frutas y granola
Ingredientes
-
1 taza de yogur natural (puede ser común, griego o vegetal)
-
1 puñado de frutillas, arándanos o duraznos frescos en cubos
-
2 cucharadas de granola casera o comprada
-
1 chorrito de miel (opcional)
Paso a paso
-
Lavar y cortar las frutas en trozos pequeños.
-
Colocar en un bowl o vaso el yogur como base.
-
Añadir las frutas frescas por encima.
-
Espolvorear la granola y, si se desea, endulzar con miel.
-
Servir frío, ideal para una merienda rápida y nutritiva.
Wrap fresco de vegetales y hummus
Ingredientes
-
1 tortilla de trigo o maíz integral
-
2 cucharadas de hummus
-
1/2 pepino en bastones
-
1 zanahoria rallada
-
Unas hojas de lechuga o espinaca fresca
-
Opcional: rodajas de palta
Paso a paso
-
Calentar apenas la tortilla en una sartén para que sea más flexible.
-
Untar con hummus en toda la superficie.
-
Colocar la lechuga, el pepino, la zanahoria y, si se quiere, la palta.
-
Enrollar bien apretado y cortar en mitades.
-
Servir fresco acompañado de agua saborizada con limón y menta.
Licuado de banana y avena
Ingredientes
-
1 banana madura
-
1 vaso de leche fría (puede ser vegetal)
-
2 cucharadas de avena
-
1 cucharadita de miel (opcional)
-
Hielo a gusto
Paso a paso
-
Colocar en la licuadora la banana en trozos, la leche, la avena y el hielo.
-
Procesar hasta obtener una bebida cremosa y fresca.
-
Endulzar con miel si se desea.
-
Servir en un vaso alto, acompañado con una ramita de canela o cacao espolvoreado.