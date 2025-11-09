El budín de naranja se puede hacer sin gluten y queda genial.

El budín de naranja es una preparación que se puede hacer sin gluten y el resultado es casi idéntico al tradicional. Se trata de una opción ideal para aquellas personas que son celíacas o tienen intolerancia a este componente; siguiendo una receta fácil y rápida, podrán disfrutar de esta delicia en la merienda.

Esta variante permite disfrutar de un budín casero más amigable con todos, sin perder sabor ni textura. Además, la naranja aporta vitaminas como la C, antioxidantes y un aroma fresco que realza la preparación, mientras que las harinas alternativas -como la de arroz o almendra- suelen ser más livianas y digestivas. Además, es una receta sencilla y versátil, ideal para compartir con todos sin restricciones alimentarias.

Receta de budín de naranja sin gluten

Ingredientes

3 huevos

150 g de azúcar (o 120 g si lo querés menos dulce)

100 ml de aceite (girasol o maíz)

120 ml de jugo de naranja recién exprimido

Ralladura de 1 naranja

200 g de harina sin gluten para repostería (mix comercial)

1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten

1 pizca de sal

Paso a paso

Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa y más clara. Incorporar el aceite, el jugo de naranja y la ralladura, mezclando bien. Agregar la harina sin gluten, el polvo de hornear y la pizca de sal tamizados para evitar grumos. Mezclar suavemente hasta integrar (sin batir de más). Verter la preparación en un molde de budín previamente enmantecado o con papel manteca. Hornear en horno precalentado a 170–180 °C durante 40–50 minutos, o hasta que al pincharlo salga limpio. Dejar enfriar antes de desmoldar. Agregar glasé si se desea.

Galletitas de limón.

Otra variante cítrica para la hora del mate: receta de galletitas de limón

Ingredientes

100 g de manteca a temperatura ambiente

120 g de azúcar

1 huevo

Ralladura de 1 limón

2 cucharadas de jugo de limón

250 g de harina común (0000)

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Paso a paso