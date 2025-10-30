El rey Carlos III desalojó al príncipe Andrés y le quitará sus títulos

A partir de ahora, el príncipe Andrés será conocido como Andrew Mountbatten Windsor.

El Palacio de Buckingham confirmó que el príncipe Andrés será despojado de todos sus títulos reales y deberá abandonar su residencia en Royal Lodge, Windsor. A partir de ahora, será conocido como Andrew Mountbatten Windsor, en una medida que refleja la creciente presión sobre la monarquía por el escándalo en torno a sus vínculos con Jeffrey Epstein.

El rey Carlos III inició un proceso formal para retirar los estilos, títulos y honores del ex duque de York, con el respaldo del príncipe de Gales. Según fuentes oficiales, Andrés no se opuso a esta decisión, que responde a la preocupación dentro del círculo real por el daño reputacional que generan las acusaciones vinculadas a su amistad con Epstein y las denuncias de abuso sexual.

Estas denuncias incluyen las graves acusaciones de Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein, quien en sus memorias póstumas afirmó: “Creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento”. Aunque Andrés siempre negó haber tenido relaciones con Giuffre cuando ella tenía 17 años, llegó a un acuerdo civil por 12 millones de libras sin admitir responsabilidad.

Además de perder el título de príncipe y duque de York, se le retirarán los honores como miembro de la Orden de la Jarretera y Caballero Gran Cruz de la Orden Victoriana. Aunque dejó de usar el tratamiento de Su Alteza Real en 2022, la eliminación formal recién se concretó ahora.

Andrés tiene que abandonar Royal Lodge

En cuanto a su residencia, el príncipe deberá entregar la posesión de Royal Lodge, que hasta ahora le otorgaba protección legal para continuar viviendo allí. Se espera que se mude a una propiedad privada en la finca de Sandringham, Norfolk, con gastos cubiertos por el rey Carlos III. Su exesposa, Sarah Ferguson, también abandonará Royal Lodge y gestionará sus propias viviendas.

El Palacio informó que la entrega formal del contrato de arrendamiento se realizó el jueves pasado y que la mudanza se realizará “tan pronto como sea posible”. El rey proveerá una ayuda privada adecuada, mientras que otros ingresos del ex duque serán responsabilidad suya.

La decisión se tomó luego de que Andrés anunciara el 17 de octubre que dejaría de usar el título de duque de York y renunciaría a ciertos honores, pero la presión parlamentaria llevó a formalizar el retiro de sus títulos. El comité de cuentas públicas solicitó explicaciones sobre el alquiler simbólico que pagaba por Royal Lodge, una residencia de 30 habitaciones.

Se aclaró que la eliminación del ducado no requerirá una ley parlamentaria, ya que el rey enviará órdenes reales para retirar el título de la lista de pares, así como los títulos subsidiarios y el estilo real. Esta medida contó con el apoyo del gobierno, que respaldó la decisión ante la relevancia institucional.

¿Qué dijo la familia de Virginia Giuffre?

La familia de Virginia Giuffre celebró la decisión del Palacio y aseguró que “hoy, ella declara una victoria” tras “haber derribado a un príncipe británico con su verdad y coraje extraordinario”. Desde Buckingham Palace expresaron su apoyo a las víctimas y sobrevivientes de abuso, destacando que, a pesar de las censuras, Andrés continúa negando las acusaciones.

Además, la familia de Giuffre reiteró su compromiso con la lucha por justicia y responsabilidad para todas las víctimas vinculadas a Epstein y Ghislaine Maxwell. “Virginia Roberts Giuffre, nuestra hermana, nunca dejó de pelear por rendir cuentas a todos sus abusadores y cómplices”, agregaron.

"Su Majestad ha iniciado hoy un proceso formal para retirar los títulos y honores del Príncipe Andrés", indicó el comunicado.

El comunicado completo del Palacio de Buckingham

Su Majestad ha iniciado hoy un proceso formal para retirar los títulos y honores del Príncipe Andrés.

El príncipe Andrés pasará a llamarse Andrés Mountbatten-Windsor. Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento de Royal Lodge le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Se le ha notificado formalmente la rescisión del contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada. Estas medidas se consideran necesarias, a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra.

Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso.