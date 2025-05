La revelación del Príncipe Harry sobre la salud del Rey Carlos

El mundo de la realeza se vio sacudido luego de que el Príncipe Harry hablara sobre su padre, el Rey Carlos III, y sobre la salud del monarca del Reino Unido. Además, hizo referencia al distanciamiento con su familia y las posibilidades de reconciliación.

Harry brindó una entrevista a la cadena británica BBC tras perder el juicio en el que solicitaba recuperar la protección que tenía antes de abandonar sus funciones como miembro activo de la realeza.

Respecto de la relación con su familia y con su padre, el rey Carlos, se mostró optimista sobre un acercamiento: "Me encantaría reconciliarme con mi familia; no tiene sentido seguir peleando. La vida es preciosa; no sé cuánto tiempo le queda a mi padre; no me habla por este asunto de la seguridad".

Cabe señalar que a principios del año pasado el monarca fue diagnosticado de cáncer y tiene poco vínculo con su hijo, el Príncipe Harry, quien desde el 2020 junto a su esposa Meghan Markle y su hijo, el príncipe Archie, se mudaron a Estados Unidos. Allí además tuvieron otra hija, Lilibet.

De todas maneras, pese a los deseos, no pareciera ser fácil. "Si no lo quieren, es asunto exclusivamente suyo. Ha habido tantos desacuerdos y diferencias entre algunos miembros de mi familia y yo. Esta situación actual, que ya lleva cinco años en lo que respecta a la vida y la seguridad humana, es el punto de fricción. Es lo único que queda", señaló el Príncipe.

Cabe señalar que en el 2023 Harry publicó En la Sombra, un libro en el que contaba algunos secretos sobre la familia real, algo que causó mucho revuelo. "Algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán haber escrito el libro. Claro que nunca me perdonarán muchas cosas", confesó y sostuvo que se siente "muy decepcionado" con la familia por la situación judicial, aunque aseguró que los puede "perdonar".

El regreso del príncipe Harry a Inglaterra

Respecto de las disputas familiares y su alejamiento a Estados Unidos, el Príncipe Harry agregó: "Echo de menos el Reino Unido, claro que sí. Me da mucha pena no poder mostrarles a mis hijos mi tierra natal".

Igualmente, insistió en la seguridad cómo principal motivo del no retorno a su hogar. "No me imagino un mundo en el que pueda traer a mi esposa e hijos de vuelta al Reino Unido en este momento. Lo van a extrañar todo. Amo a mi país, siempre lo he amado, a pesar de lo que hayan hecho algunas personas en ese país", enfatizó.