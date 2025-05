Meghan Markle volvió a estar en el ojo de la tormenta después de usar el título de " Su Alteza Real " en un regalo. Aunque este gesto fue en privado, generó una gran pregunta: ¿Puede seguir usando un título que, técnicamente, ya no le corresponde?

La controversia surgió esta semana, cuando Meghan participó en el podcast The Jamie Kern Lima Show . Durante la entrevista, la duquesa de Sussex envió como regalo una canasta con helado orgánico y mermelada casera a Jamie Kern Lima , cofundadora de IT Cosmetics, en un momento de gran estrés familiar.

Sin embargo, lo que llamó más la atención fue la tarjeta que acompañaba al obsequio, en la cual Meghan se identificó como "HRH The Duchess of Sussex". Esta frase no pasó desapercibida, especialmente para los medios británicos.