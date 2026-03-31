El rey Carlos III condecoró a la que fue la secretaria del expríncipe Andrés después de declarar en la investigación

La exsecretaria expresó su disposición para colaborar con la policía en la investigación que involucra a su antiguo empleador.

Dame Charlotte Manley, de 68 años, fue reconocida como Dama Comendadora de la Real Orden Victoriana (DCVO) en una ceremonia que tuvo lugar en el Castillo de Windsor, un honor concedido por el rey Carlos III como parte de la lista de Honores de Año Nuevo 2026. Este título, el segundo más alto dentro de esta orden, le permite usar el apelativo de “Dama” y le fue otorgado después de declarar en la investigación contra el expríncipe Andrés, de quien fue secretaria privada.

Durante su carrera, Manley se desempeñó como secretaria privada y tesorera del príncipe Andrés, duque de York, entre 2001 y 2003, acompañándolo en múltiples viajes oficiales al exterior cuando él ejercía como enviado comercial especial del Reino Unido. Entre los destinos visitados figuran Nueva York, Bulgaria, Brasil, Perú y Canadá.

Recientemente, la exsecretaria expresó su disposición para colaborar con la policía en la investigación que involucra a su antiguo empleador. Sobre las acusaciones y un posible pago realizado en nombre del príncipe, comentó: “Preferiría hablar con la policía antes que con la prensa, aunque tampoco tendría mucho que contar”.

Antes de su paso por la Casa Real, Charlotte Manley tuvo una destacada trayectoria como oficial en la Marina Real británica desde 1976 hasta 1996. Luego, continuó en cargos relacionados con la institución real, entre ellos el de secretaria del cabildo de la Capilla de San Jorge en Windsor, posición que ocupó hasta su jubilación en 2025.

Su carrera fue reconocida en varias ocasiones: en 1996 recibió el título de Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) y en 2018 fue nombrada Comendadora de la Real Orden Victoriana (CVO), distinción que reconoce sus servicios a la familia real.

Además, en 2025 formó parte de la comitiva que recibió al presidente estadounidense Donald Trump y a la primera dama Melania Trump durante su visita de Estado a Windsor, destacando su rol en eventos diplomáticos de alto perfil.

El príncipe Andrés investigado por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Por otra parte, el expríncipe Andrés sigue siendo investigado por la policía británica por supuesta filtración de información confidencial a Jeffrey Epstein, el multimillonario condenado por delitos sexuales. El exduque fue visto recientemente inspeccionando sus caballos en Sandringham, mientras prepara la mudanza a su residencia definitiva en Marsh Farm, Norfolk, donde se trasladará incluso una casa móvil para el personal.

El hermano del rey Carlos III fue detenido en febrero, coincidiendo con su 66 cumpleaños, y estuvo en custodia policial durante 11 horas. Aunque fue liberado sin cargos formales, la investigación continúa con la participación de varias fuerzas policiales que analizan más de tres millones de documentos relacionados con los archivos Epstein. Andrew ha negado reiteradamente cualquier delito.