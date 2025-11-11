El príncipe William reveló cómo le contó a sus hijos sobre le cáncer de Kate Middleton

“La mayor parte del tiempo, ocultarles cosas no funciona”, explicó el príncipe William.

El príncipe William, heredero al trono británico y príncipe de Gales, se sinceró acerca del mayor desafío que enfrentó como padre: contarles a sus tres hijos sobre la enfermedad y el tratamiento contra el cáncer de Kate Middleton.

Durante su reciente visita a Brasil para los premios Earthshot Prize, William dialogó con el presentador Luciano Huck y recordó estos “dos años muy duros” que atravesó la familia real, marcados por el diagnóstico de cáncer tanto de su padre, el rey Carlos, como de su esposa.

Con 43 años, el príncipe reconoció que cada familia maneja sus problemas de distinta manera, pero él y Kate decidieron optar por una comunicación más abierta con sus hijos. "Elegimos comunicarnos mucho más con nuestros hijos", afirmó, aunque admitió que a veces siente que podrían compartir demasiado con los chicos.

En esa línea, Guillermo explicó: “La mayor parte del tiempo, ocultarles cosas no funciona”. Por eso, buscan hablar con sinceridad para evitar la ansiedad que puede generar no saber o tener preguntas sin respuesta. "Hay muchas más preguntas cuando no tenemos respuestas", remarcó.

El príncipe de Gales destacó que ser padre es un constante acto de equilibrio: “Siempre es un acto de equilibrio, todo padre lo sabe. Es: ‘¿Cuánto digo? ¿Qué digo? ¿Cuándo lo digo?’ No hay un manual para ser padre, solo tienes que seguir adelante, un poco de instinto”.

Estas palabras reflejan lo que Kate ya había expresado en marzo de 2024, cuando anunció su diagnóstico, y contó que junto a William se tomaron el tiempo para explicar todo a sus hijos: el príncipe George (12), la princesa Charlotte (10) y el príncipe Louis (7), antes de hacer pública la noticia.

¿Cómo es el vínculo de los príncipes de Reino Unido con sus hijos?

En otra entrevista reciente para la serie The Reluctant Traveler de Apple TV, William ofreció detalles sobre cómo sus hijos enfrentan esta situación: “Cada uno tiene sus propios mecanismos para afrontar este tipo de cosas, y los niños están aprendiendo y adaptándose constantemente”.

El príncipe resaltó que su prioridad es brindarles seguridad y tranquilidad: “Intentamos asegurarnos de darles la seguridad y la protección que necesitan”. Para ello, mantienen una comunicación sin filtros en casa, donde hablan abiertamente de lo que les preocupa o molesta.

“Somos una familia muy abierta, así que hablamos de las cosas que nos molestan y de las que nos preocupan”, explicó, aunque reconoció que nunca se sabe con certeza el impacto que estas conversaciones pueden tener. Por eso, subrayó la importancia de apoyarse mutuamente y asegurarles a los niños que todo está bien.

En medio de este difícil proceso, William pudo dar una buena noticia: Kate terminó su tratamiento en septiembre de 2024 y actualmente está en remisión. “Todo está progresando de la manera correcta, lo cual son buenas noticias”, celebró.

Además, el príncipe compartió detalles cotidianos de su vida familiar, por ejemplo, que actúa como “taxista” llevando a sus hijos a actividades deportivas y sociales. Al ser consultado si los lleva al colegio, respondió con un rotundo “Oh, sí”, aclarando que él y Kate se reparten esas tareas.

Finalmente, reveló que en su hogar sigue vigente la regla de no permitir celulares para los niños, algo que ya genera cierta tensión. Explicó que esta restricción se debe a que el acceso a internet expone a los chicos a contenidos inapropiados. No obstante, adelantó que el príncipe George recibirá un teléfono el próximo año al comenzar la secundaria, aunque probablemente sin acceso a internet.