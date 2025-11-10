Por su condición de ciudadano británico, Andrés no deberá viajar a Estados Unidos para declarar, sino que podrá responder desde Gran Bretaña

El expríncipe Andrés, conocido ahora como Andrés Mountbatten Windsor, deberá declarar por escrito ante el Congreso de Estados Unidos en el marco de la investigación sobre sus vínculos con el financiero y pedófilo Jeffrey Epstein, quien se suicidó en prisión en Nueva York.

Esta medida fue ordenada por los miembros demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que enviaron una carta al ex duque de York solicitando su comparecencia para esclarecer su rol y obtener información sobre posibles cómplices y facilitadores de los crímenes de Epstein.

Robert García, el legislador demócrata de mayor rango en el comité, afirmó: "Los hombres ricos y poderosos han eludido la justicia durante demasiado tiempo. Ahora, el expríncipe Andrés tiene la oportunidad de confesar y brindar justicia a las víctimas".

Por su condición de ciudadano británico, Andrés no deberá viajar a Estados Unidos para declarar, sino que podrá responder desde Gran Bretaña. Sin embargo, aún no está claro si su declaración será a través de un tribunal británico o mediante un cuestionario asistido por un abogado.

Su relación con Epstein le costó sus títulos reales

El impacto de esta causa también alcanzó su vida personal y su estatus dentro de la monarquía. El 3 de noviembre de 2025, el Rey Carlos III retiró formalmente a Andrés todos sus títulos, incluidos el de príncipe y el tratamiento de Alteza Real, según lo publicado en las Patentes Reales por la Oficina de la Corona.

Además, el ex duque de York abandonó el Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones situada cerca del Castillo de Windsor, donde residió durante más de dos décadas. Esta decisión se produjo en medio de la creciente controversia por su relación con Epstein y las revelaciones que surgieron tras la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, quien relató tres encuentros con él.

También podría declarar ante el Parlamento británico

El Partido Liberal Demócrata, que ocupa la tercera posición en el Parlamento británico, exigió que Andrés Mountbatten Windsor, hermano del rey Carlos III, comparezca ante la cámara para aclarar sus vínculos con el fallecido Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales, y para detallar su situación financiera actual.

Un vocero del partido afirmó que Andrés, quien perdió sus títulos reales y se convirtió en ciudadano común tras ser apartado de la familia real, "debería comparecer ante el Parlamento bajo juramento, para ofrecer por fin la transparencia y el escrutinio que faltaron sobre sus vínculos con Epstein y sus víctimas".

Además, los liberaldemócratas solicitaron que el Parlamento pueda interpelar al Gobierno sobre el traslado del exduque de York desde la mansión Royal Lodge, en el castillo de Windsor, a una residencia privada aún no confirmada, y sobre el posible costo que esto implicaría para los contribuyentes.

Según el mismo vocero, "todavía hay demasiadas preguntas sin respuesta en torno a este escándalo, y el público merece obtener respuestas". También reclamó detalles sobre "el monto de la compensación que recibirá Andrés por abandonar el Royal Lodge y qué tipo de asesoramiento ofreció el Gobierno".

Si bien la tradición parlamentaria evita criticar a la monarquía, el hecho de que Andrés haya sido despojado de sus títulos abre la posibilidad de que los diputados puedan convocarlo a declarar, aunque esto dependerá de la decisión de alguna comisión parlamentaria.