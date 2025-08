Un vocero del príncipe Harry desmintió la pelea.

La familia real británica vuelve a estar en el centro de la atención, esta vez por rumores que hablan de un enfrentamiento físico entre el príncipe Harry y su tío, el príncipe Andrés. ¿Fue real esa pelea o solo un malentendido que se viralizó?

Todo surgió a partir de un extracto del libro El ascenso y la caída de la Casa de York, escrito por Andrew Lownie, donde se relata que en 2013 ambos habrían protagonizado un violento altercado durante una reunión familiar. Según la obra, Andrew calificó a Meghan Markle como una “oportunista” y predijo que su relación con Harry no prosperaría, lo que desató una pelea que terminó con la nariz del hermano del rey Carlos III de Reino Unido sangrando.

Sin embargo, un vocero del príncipe Harry salió a desmentir estos hechos con firmeza. “Puedo confirmar que ninguna de esas cosas es cierta”, aseguró, y agregó que “El príncipe Harry y el príncipe Andrew nunca han tenido una pelea física, ni el príncipe Andrew le hizo esos comentarios sobre la duquesa de Sussex al príncipe Harry”.

La relación entre Harry, Meghan y la familia real es complicada desde que la pareja decidió alejarse de sus responsabilidades oficiales en 2020. Además, Andrés enfrenta una fuerte polémica por su vínculo con Jeffrey Epstein, lo que lo mantiene en el ojo público con una imagen cuestionada.

En medio de estas tensiones, se reportó que en julio se llevó a cabo una “cumbre de paz secreta” entre asesores del rey Carlos III y el propio Harry, buscando mejorar el diálogo entre las partes y evitar más conflictos.

Mientras tanto, lejos del drama, Harry y Meghan disfrutan de su vida en California. Recientemente fueron vistos en una salida familiar a la playa con sus hijos, Archie y Lilibet, donde el mayor, de 6 años, estaba tomando clases de surf.

El nuevo libro que vincula al príncipe Andrés con Jeffrey Epstein

La próxima publicación de la biografía no autorizada Entitled: The Rise and Fall of the House of York, escrita por Andrew Lownie y que llegará a las librerías del Reino Unido el 14 de agosto, volvió a poner a foco al Príncipe Andrés y a su exesposa Sarah Ferguson.

La obra ofrece una mirada profunda desde su matrimonio hasta la vida después del divorcio, explorando cómo ambos mantuvieron estructuras financieras a través de patronazgos, donaciones y actividades filantrópicas. Además, aborda la controvertida relación del duque con Jeffrey Epstein, conocido pederasta, sus episodios de conducta sexual inapropiada y un enfrentamiento familiar con el Príncipe Harry, que fue desmentido públicamente.

Este libro, que ya genera titulares antes de su lanzamiento, se nutre de entrevistas inéditas, solicitudes de acceso a documentos públicos y testimonios de personas que nunca antes habían hablado sobre estos temas.

El vínculo con Jeffrey Epstein también es central en el libro. Lownie describe cómo la amistad entre ambos se basaba en el acceso mutuo a círculos sociales exclusivos, con referencias a fiestas privadas, orgías y encuentros organizados mediante intermediarios. Según fuentes citadas, Epstein describía al Duque como alguien "obsesionado con el sexo" y que él facilitaba su contacto con mujeres jóvenes. Estas revelaciones amplían lo conocido desde que Andrés admitió en 2019 que su relación con Epstein fue "un error de juicio".

El nuevo libro El ascenso y la caída de la Casa de York explora la relación entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein.

Ese mismo año, el duque ofreció una entrevista en el programa 'Newsnight' de la BBC, considerada desastrosa, donde negó conocer a Virginia Giuffre, una de las denunciantes más destacadas de Epstein, aunque aparece con ella en una fotografía. Las consecuencias fueron inmediatas: su retiro de la vida pública y la pérdida de numerosos patronazgos y cargos honorarios, manteniendo desde entonces un perfil muy bajo.

En abril de 2025, Virginia Giuffre falleció a los 41 años en Australia; la policía informó que fue un suicidio, pero su familia pidió una investigación por sospechas sobre las circunstancias. El abogado de Giuffre, David Boies, afirmó que el Príncipe Andrés nunca ofreció una disculpa pública, pese al acuerdo extrajudicial alcanzado en 2022, cerrando de manera trágica un capítulo clave del caso Epstein.