El príncipe Enrique dona 1,5 millones de dólares a una organización benéfica infantil

El príncipe Enrique saluda a su llegada al Community Recording Studio (CRS), una institución de base que ofrece oportunidades a los jóvenes, en Nottingham

El príncipe Enrique donará personalmente 1,1 millones de libras (1,49 millones de dólares) a la organización benéfica Children in Need de la BBC, informó este martes la entidad, una de las mayores cantidades individuales donadas públicamente por un miembro de la familia real británica.

El anuncio se produjo durante una visita de Enrique a Nottingham, una ciudad en el centro de Inglaterra, en su primera visita a su tierra natal en cinco meses y uno de sus viajes de más alto perfil desde que dejó sus funciones reales en 2020.

El dinero ayudará a los jóvenes de comunidades asoladas por la violencia, especialmente en Nottingham, dijo Children in Need.

"Estamos agradecidos por el apoyo de BBC Children in Need para ayudar a los agentes de cambio en la ciudad a continuar su misión de crear espacios seguros, construir confianza y ofrecer esperanza y pertenencia a los jóvenes que más lo necesitan", dijo Enrique, de 40 años, en un comunicado.

BBC Children in Need, que ha recaudado más de 1.000 millones de libras desde 1980, apoya a más de 1.500 organizaciones y proyectos benéficos en todo el Reino Unido.

Aunque las organizaciones benéficas de la realeza suelen donar millones y los particulares suelen hacer donaciones privadas a causas, éstas no suelen hacerse públicas.

El rey Carlos recibió el agradecimiento de los organizadores por una donación no especificada que hizo a un llamamiento para ayudar a los supervivientes de un terremoto que asoló Turquía y Siria en 2023, una causa que también apoyan el hermano de Enrique, el príncipe Guillermo, y su esposa Catalina.

Guillermo también ha donado recientemente sumas no especificadas a organizaciones de salud mental y organizaciones benéficas que ayudan en Ucrania y después de un huracán en el Caribe, así como ha dado dinero a un banco de alimentos en Londres después de que sufrió un robo.

El lunes, Enrique depositó flores en la tumba de su abuela, la reina Isabel II, en el tercer aniversario de su muerte, antes de asistir a una ceremonia de entrega de premios a niños enfermos.

El miércoles visitará el Centro de Estudios de Lesiones por Explosión de Londres.

Los medios de comunicación se han centrado en si el príncipe, que ahora vive en California con su esposa Meghan y sus dos hijos, se reunirá con su padre, el rey Carlos, al que no ve desde hace 20 meses.

(1 dólares = 0,7375 libras)

(Escrito por Michael Holden; Editado en Español por Ricardo Figueroa)