Dolor en la realeza: murió uno de los amigos del príncipe William y Kare Middleton

Duncan compartió aulas en la universidad escocesa de Saint Andrews con el príncipe Guillermo y Kate Middleton

Ben Duncan, una figura televisiva británica y excompañero universitario del príncipe Guillermo y Kate Middleton, falleció tras caer siete pisos desde la azotea de un hotel céntrico en Londres. Su nombre ganó notoriedad luego de participar en el reality Gran Hermano, donde se destacó por su personalidad excéntrica.

El trágico hecho ocurrió el 30 de octubre por la noche, cuando la Policía Metropolitana recibió un aviso sobre un hombre en la azotea de un edificio que alberga un lujoso hotel de cinco estrellas con un bar-terraza de vistas panorámicas protegidas por paneles transparentes. A pesar del rápido accionar de los servicios de emergencia, los médicos confirmaron la muerte de Duncan, que fue calificada como "inesperada, pero no sospechosa" por las autoridades.

Antes de alcanzar la fama televisiva, Duncan compartió aulas en la universidad escocesa de Saint Andrews con el príncipe Guillermo y Kate Middleton, siendo testigo de los inicios de la relación entre ambos. En una entrevista de 2010, recordó: “Sabíamos que se llevaban bien algo pasaba, pero los dejaron tranquilos para que siguieran con lo suyo”, haciendo referencia al equipo de seguridad de Guillermo que vigilaba discretamente al entonces joven príncipe.

Ese mismo año, Duncan saltó a la fama al convertirse en uno de los protagonistas del Gran Hermano británico. Luego participó en otros realities y logró debutar como presentador en programas como More than a Mistress. Sin embargo, quienes lo conocían aseguran que su verdadera pasión era la política y la música, más allá de la televisión.