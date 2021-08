Lo fulminó: Florencia Peña fue lapidaria con Ángel de Brito en una picante competencia

La actriz y el conductor de televisión tuvieron una ajustada diferencia en dos emisiones donde apostaron todo.

La competencia entre los ciclos de televisión Los Ángeles de la Mañana y Flor de Equipo cada día se torna más picante y recientemente la tensión entre los mismos se acrecentó, ya que ambos apostaron a contenido fuerte para hacerle frente al otro, pero solo hubo un ganador. Mientras que Ángel de Brito presentó una entrevista íntima con Thelma Fardín sobre la denuncia a Juan Darthés, Flor Peña llevó como invitada a la madre de Vicky Xipolitakis, en medio del escándalo por un posible desalojo a la vedette.

Si bien la palabra de la actriz que denunció por abuso sexual a su ex compañero de Patito Feo era muy esperaba por el público, LAM no logró obtener el primer puesto en su franja. El ciclo de Telefe logró tocar picos de 5.4 puntos, mientras que su competencia cosechó una marca máxima de 5. Si bien la diferencia entre los programas no fue abismal, en los últimos días Florencia Peña le ha sacado bastante ventaja a de Brito en rating. De ese modo, queda demostrado una vez más el mal momento que atraviesa El Trece a nivel audiencia, canal donde la gran mayoría de las emisiones pierden por mucha diferencia contra su adversario.

Las declaraciones de Thelma Fardín en LAM

En una entrevista a solas con el conductor, Thelma Fardín habló sobre la denuncia que le hizo a Juan Darthés por haber abusado sexualmente de ella, a sus 16 años, cuando estaban de gira por Latinoamérica con Patito Feo. “El 30 de noviembre vamos a juicio. Pensamos que los tiempos iban a ser más largos pero tener una fecha sé que es un privilegio. La conferencia fue un momento de mucho vértigo, nunca dimensioné lo que iba a pasar. Yo estaba preparada para lo peor, pensé que iba a ser otro el recibimiento por parte de la sociedad. Lo que pasó socialmente, el apoyo que recibí me dio mucha fuerza”, relató la actriz.

Además, en el mismo reportaje, la celebridad fue cuestionada por de Brito por la no participación del colectivo Actrices Argentinas en el caso de Natacha Jaitt y respondió: “Yo no sé tanto del caso, la verdad. Fue muy en paralelo a mi momento de más exposición. Yo estaba totalmente desbordada. Todas estábamos desbordadas. Es algo que, por supuesto, nos duele, y nos encantaría siempre, en todos los casos, involucrarnos” y concluyó: “Muchas veces nos dicen: ‘No se pronunciaron’. No. Hay casos en los que la víctima te dice: ‘No quiero que tome la relevancia pública que tomó tu caso, porque no quiero que me hagan lo que te están haciendo a vos públicamente’. Perfecto. No salimos a decir todo el tiempo: ‘Estamos haciendo esto’. Muchas veces no se dice”.