ABAJO LAM: Beto Casella le dio la peor noticia a Ángel de Brito

El conductor de El Nueve sorprendió y dejó muy mal parado a su colega de América TV con los resultados.

Beto Casella no atraviesa su mejor momento con El Nueve y los rumores sobre su posible salida son cada vez más grandes, sin embargo, el conductor le regaló una gran alegría al canal y, de paso, humilló a Ángel de Brito y LAM, que se emite por América TV.

La batalla de la televisión abierta es constante y a la histórica puja entre Telefe y El Trece por ser el canal más visto se le sumó la reñida competencia entre América y El Nueve por el tercer lugar del podio. Si bien el histórico canal 2 sumó mucho con la llegada de Marcelo Tinelli y el relanzamiento de programas, desde la vereda contraria, Beto hace fuerza y el lunes 14 de agosto logró dar el gran batacazo.

El histórico presentador de Bendita logró sacar una importante diferencia ante un fuerte competidor, como lo es el programa de De brito y sorprendió a todos. De acuerdo con las mediciones oficiales, el promedio arrojó 5.3 puntos de rating para el ciclo de Casella y 4.1 puntos de audiencia para LAM, cuando habitualmente lidera el segmento de América.

De hecho, el programa de El Nueve llegó a registrar 5.9 puntos de rating en el comienzo de su transmisión, mientras que De Brito consiguió marcar 5.0. Las marcas impulsaron el resultado del día para el viejo Canal 9, aunque no llegó a superar a su rival. El Nueve marcó 2.7, mientras que América marcó 3.0.

Beto Casella se puede ir de El Nueve

En medio de los rumores que crisis que enfrenta El Nueve, y de una supuesta venta Kuarzo, Beto Casella rompió el silencio sobre su continuidad en la señal. El periodista, que es una de las principales figuras del canal, se refirió a esta situación y confesó que podría soltarle la mano al canal en que trabaja hace varios años.

En diálogo con Lío Pecoraro para El Run Run del Espectáculo, Casella se refirió al tema y fue contundente. "Se viene el posible gran pase del año, Beto dejaría el Nueve para irse a canal Trece. Esa es la información que nosotros tenemos, más allá de que él ha hablado en distintos programas. Yo también conversé con él y les voy a compartir su palabra. Ni él ni sus compañeros la vienen pasando bien donde están ahora", adelantó el conductor antes de leer las declaraciones de su colega de Bendita.

Hace ya varios años que Casella lidera el rating en El Nueve con su ciclo de humor y espectáculos Bendita, sin embargo, ante la crisis que atravesaría la señal, el ciclo se mudaría al canal de Adrián Suar. Sin preámbulos, Beto se refirió a esta polémica y confesó: "La verdad es que estamos hablando, pero yo no cerré ni avancé nada con nadie en especial. Charlamos, tomamos café, con canales y productoras importantes que les encanta el producto y lo llevarían a un canal importante".

Sin embargo, el conductor aseguró que no le soltará la mano tan fácilmente a El Nueve pero, en caso de no tener una respuesta contundente, apuntará a otro canal. "Para mí la opción A es el Nueve, si se emprolijan las cosas. Ahora, si se pone muy complicado, irrespirable, bueno ahí avanzo. Tengo la sensación que cualquiera de los canales importantes pondrían a Bendita en su pantalla hoy. Pero no avancé con nadie, quiero ver como seguimos. Me voy a tomar un par de meses, y ahí sí veo si sigo o nos mudamos".