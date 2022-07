Escándalo en Vorterix: Pergolini bajó un programa y sus conductores lo expusieron en vivo

Tras haber lanzado un comunicado sobre la situación de Vorterix, Mario Pergolini dio de baja uno de sus programas y los integrantes explotaron por la situación.

Mario Pergolini no vive sus mejores días como dueño de Vorterix tras las medidas tomadas recientemente. Luego de haber hecho público un comunicado sobre la situación de la radio, llevó adelante la drástica decisión de levantar algunos programas, motivo por el cual sufrió duras críticas en pleno vivo: "Me parece un poco bajo".

La situación de Vorterix y posterior decisión de Mario Pergolini no cayó para nada bien en los empleados damnificados. Uno de los programas que levantó del aire es Todología, bajo la conducción de Victoria Garabal y Matzorama, a quienes les avisó el mismo día que era su última salida al aire.

"¡El mejor último programa de la historia! Qué horrible decir eso. Ay, lo enojada que estoy", expresó Garabal frente al despido repentino. "La gente no sabe, es el último programa. Y no por decisión propia", precisaron ambos refiriéndose a la decisión de Pergolini sin previo aviso.

"Cuando pisamos Vorterix medio que...", añadió Matzorama, quien dejó entrever la sospecha que tuvo cuando emprendieron este proyecto radial. En este marco, Garabal continuó con su descargo y arremetió directamente contra el ex CQC: "Pensé que iban a cumplir con las cosas o por lo menos no avisarte en el mismo día que ese mismo día es tu último día, me parece un poco bajo".

Ante el comentario de su compañera, Matzorama la interrumpió y le dijo que no le avisó a ella, sino que fue a él "pero me dijeron que te lo diga a vos". "¡Ah, claro! Porque con una chica al parecer no se puede hablar. No pueden entender decisiones importantes", ironizó la exintegrante de Últimos Cartuchos.

En primera instancia, Todología es el único que dio de baja Pergolini. Hasta el momento, no hay información al respecto de la situación laboral de los demás programas, que entre ellos se encuentran Queridos Humanos, con Lucas Fridman, Homero Pettinato y Tamara Kinderman; Paren La Mano, encabezado por Luquitas Rodríguez, Alfredo Montes De Oca y Germán Beder; Crossover, de Julio Leiva y Noelia Custodio; y Cortina de Humo, con Tomi Noxico.

El comunicado de Victoria Garabal y Matzorama

A través de sus redes sociales, los integrantes del ahora exprograma de Vorterix publicaron un mensaje hacia sus seguidores. "Dentro de todas las opciones que se nos ocurrieron con tan poco tiempo, decidimos ir a tocar el tema al aire y cagarnos de risa dentro de lo que se podía", sostuvieron.

No obstante, ambos afirmaron que a pesar de tomárselo con gracia "obvio que jode, pero bueno... ya encontraremos donde seguir haciendo juntos algo que nos gusta y divierte mucho". De esta manera, Pergolini suma un escándalo a su actualidad como dueño de Vorterix.

Mario Pergolini destruyó a la dirigencia de Boca

Mario Pergolini sigue con sus fuertes críticas contra la dirigencia de Boca luego de haber renunciado como vicepresidente primero del club en marzo de 2021. Alejado prematuramente por sus diferencias con la directiva y con el Consejo de Fútbol, al parecer el conductor sigue muy molesto.

En esta oportunidad, el motivo de los "palazos" del presentador hacia las altas esferas de la institución de La Ribera estuvieron vinculadas con el final del contrato con Qatar Airways como el sponsor principal en la camiseta. De hecho, el convenio finalizará el 30 de junio de 2022 y no será renovado.

Entonces, el periodista apeló a su cuenta oficial de Instagram (mpergoliniok), donde tiene más de 283 mil seguidores, para destrozar sin piedad a la dirigencia. Sin embargo, fiel a su estilo, apeló a la ironía para expresar su opinión y pareció "pegarles" al presidente Jorge Amor Ameal y compañía.