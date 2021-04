Durante la última semana se dio a conocer el retiro definitivo, luego de 35 años en el periodismo, de Oscar González Oro. En Radio Rivadavia ya tienen a su reemplazante: Débora Plager, comunicadora ultramacrista que formó parte de Intratables por América TV y otros, iniciará su nuevo ciclo "Modo Plager", de lunes a viernes en las tardes de la AM 630 entre las 19 y 21 horas.

En diálogo con González Oro, la periodista contó sus sensaciones al regresar: "Es un placer reencontrarme con el micrófono de Rivadavia, en este micrófono tan honrado por tantos personajes relevantes de la radio así que, feliz". Y agregó: "Para mí, Rivadavia tiene una particularidad: yo empecé mi carrera ahí, allá por el año 92 transité esos pasillos. Volver después de más de 20 años, me llena de emoción realmente".

Con mucho cariño, Plager también se refirió a su relación con el histórico conductor: "Me formé como una profesional, primero de radio y ahí empecé. Conociéndote, cuando llegué a Radio 10, y ver cómo la intimidad de la radio permitía que alguien como vos, Negro, tuviese a tanta gente alrededor con esa proximidad e intimidad". Y lo llenó de halagos: "Te hablan como si fueran tu propia familia pero las voces tienen esa llegada tan particular. En la radio no podés mentir, en tus sentimientos o estado de ánimo. La gente te ha conocido a lo largo de estos 35 años con absoluta transparencia".

Además de repetir, en varias ocasiones, que se siente "muy honrada" por ocupar el micrófono que el "Negro" deja en Rivadavia, adelantó el equipo que la acompañará: Gaby Levinas (actualidad), Diego Granados (economía), Pablo Montagna (espectáculos), Adriana Balaguer (política) y Soledad González (locución). "La radio genera una linda intimidad, en la charla de la mesa creo que la gente también se engancha con sus propias opiniones y sensaciones", manifestó. Sobre el cierre, González Oro le deseó lo mejor y le prometió que la iba a escuchar en cada programa. "Mierda para el lunes", expresó y Plager cerró con un sentido "te quiero mucho".