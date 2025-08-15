La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 15 de agosto, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 15 de agosto de 2025
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 15 de agosto de 2025.
Quiniela Nacional y Provincia: La Matutina
Quiniela Nacional: La Matutina
Quiniela Provincia: La Matutina
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza:8479
- 1: 8479
- 2: 2757
- 3: 4888
- 4: 8038
- 5: 6529
- 6: 6397
- 7: 5587
- 8: 7001
- 9: 1739
- 10: 1562
- 11: 8451
- 12: 6093
- 13: 8257
- 14: 6811
- 15: 8946
- 16: 6047
- 17: 0698
- 18: 2106
- 19: 5942
- 20: 8877
Letras de la Nacional: ILRX
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 2912
- 1: 2912
- 2: 7680
- 3: 9724
- 4: 6367
- 5: 0254
- 6: 1831
- 7: 0446
- 8: 2158
- 9: 7395
- 10: 1467
- 11: 8376
- 12: 7292
- 13: 5307
- 14: 6636
- 15: 30122
- 16: 6648
- 17: 3633
- 18: 0013
- 19: 2627
- 20: 3261
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 8755
- 1: 8755
- 2: 8301
- 3: 9644
- 4: 3606
- 5: 3048
- 6: 6635
- 7: 4706
- 8: 6268
- 9: 8079
- 10: 5711
- 11: 095
- 12: 8016
- 13: 7275
- 14: 7757
- 15: 9166
- 16: 8406
- 17: 1395
- 18: 1596
- 19: 1565
- 20: 2821
Letras de la Nacional: FHRS
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 1857
- 1: 1857
- 2: 1808
- 3: 2832
- 4: 7350
- 5: 2837
- 6: 6847
- 7: 9566
- 8: 3454
- 9: 6514
- 10: 4709
- 11: 3295
- 12: 1188
- 13: 8054
- 14: 2933
- 15: 2967
- 16: 1008
- 17: 6347
- 18: 8881
- 19: 8203
- 20: 1665
