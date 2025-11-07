La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 7 de noviembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 7 de noviembre de 2025
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 7 de noviembre de 2025.
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 3339
- 1: 3339
- 2: 9605
- 3: 8092
- 4: 0502
- 5: 1513
- 6: 1358
- 7: 8850
- 8: 0888
- 9: 5423
- 10: 3308
- 11: 9227
- 12: 4644
- 13: 4019
- 14: 5187
- 15: 3424
- 16: 8577
- 17: 2648
- 18: 6341
- 19: 1774
- 20: 9859
Letras de la Nacional: E E S T
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 1661
- 1: 1661
- 2: 6566
- 3: 5272
- 4: 8058
- 5: 6208
- 6: 2524
- 7: 8621
- 8: 0234
- 9: 3158
- 10: 6009
- 11: 0842
- 12: 9825
- 13: 6639
- 14: 9400
- 15: 7465
- 16: 1207
- 17: 2195
- 18: 3281
- 19: 9438
- 20: 3269
