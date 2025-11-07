EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 7 de noviembre de 2025

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 7 de noviembre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 7 de noviembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 2 horas

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 3339

  • 1: 3339
  • 2: 9605
  • 3: 8092
  • 4: 0502
  • 5: 1513
  • 6: 1358
  • 7: 8850
  • 8: 0888
  • 9: 5423
  • 10: 3308
  • 11: 9227
  • 12: 4644
  • 13: 4019
  • 14: 5187
  • 15: 3424
  • 16: 8577
  • 17: 2648
  • 18: 6341
  • 19: 1774
  • 20: 9859

Letras de la Nacional: E E S T

 

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 1661

  • 1: 1661
  • 2: 6566
  • 3: 5272
  • 4: 8058
  • 5: 6208
  • 6: 2524
  • 7: 8621
  • 8: 0234
  • 9: 3158
  • 10: 6009
  • 11: 0842
  • 12: 9825
  • 13: 6639
  • 14: 9400
  • 15: 7465
  • 16: 1207
  • 17: 2195
  • 18: 3281
  • 19: 9438
  • 20: 3269

