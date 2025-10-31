EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 31 de octubre de 2025

En VIVO - Actualizado hace 22 minutos

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 31 de octubre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 31 de octubre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 2 horas

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 3659

  • 1: 3659
  • 2: 6454
  • 3: 6115
  • 4: 9028
  • 5: 6987
  • 6: 9977
  • 7: 7145
  • 8: 8150
  • 9: 4116
  • 10: 3837
  • 11: 5947
  • 12: 1778
  • 13: 7604
  • 14: 5505
  • 15: 1457
  • 16: 8958
  • 17: 8614
  • 18: 8146
  • 19: 2808
  • 20: 1477

Letras de la Nacional: IBXY

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 7100

  • 1: 7100
  • 2: 5706
  • 3: 8116
  • 4: 2975
  • 5: 5032
  • 6: 5834
  • 7: 9989
  • 8: 3085
  • 9: 5635
  • 10: 2110
  • 11: 7510
  • 12: 0802
  • 13: 8869
  • 14: 1929
  • 15: 5230
  • 16: 2431
  • 17: 6390
  • 18: 9836
  • 19: 3082
  • 20: 7235

Trending
Pepe Mujica
Conmoción en el fútbol uruguayo con el adiós de los clubes al Pepe Mujica: "Sentido pésame"
Las más vistas