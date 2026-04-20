La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy lunes 20 de abril de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 20 de abril 2026
Cobertura FINALIZADA - Actualizado hace 2 minutos
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 20 de abril de 2026.
Hace 2 horas
Quiniela Nacional y Provincia: La Nocturna
Quiniela Nacional: La Nocturna
A la cabeza: 1062
- 2: 8364
- 3: 6581
- 4: 7262
- 5: 1830
- 6: 1119
- 7: 9681
- 8: 5758
- 9: 0053
- 10: 1987
- 11: 6765
- 12: 5955
- 13: 2882
- 14: 5145
- 15: 6402
- 16: 1698
- 17: 0914
- 18: 0197
- 19: 5031
- 20: 4089
Letras de la Nacional: DFLS
Quiniela Provincia: La Nocturna
A la cabeza: 1823
- 2: 1576
- 3: 0287
- 4: 6883
- 5: 5903
- 6: 6735
- 7: 5940
- 8: 9624
- 9: 9780
- 10: 5470
- 11: 2113
- 12: 9594
- 13: 5383
- 14: 9807
- 15: 2657
- 16: 0479
- 17: 4823
- 18: 2061
- 19: 9868
- 20: 1868
Hace 7 horas
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 4860
- 1: 4860
- 2: 5865
- 3: 4095
- 4: 5001
- 5: 5313
- 6: 6382
- 7: 7833
- 8: 8827
- 9: 1073
- 10: 2607
- 11: 8550
- 12: 8925
- 13: 9074
- 14: 0672
- 15: 3343
- 16: 4180
- 17: 1779
- 18: 2868
- 19: 6832
- 20: 7142
Letras de la Nacional: CJMS
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 2574
- 1: 2574
- 2: 5945
- 3: 7182
- 4: 0878
- 5: 5008
- 6: 9546
- 7: 6771
- 8: 1289
- 9: 8837
- 10: 6295
- 11: 3011
- 12: 5757
- 13: 0611
- 14: 6073
- 15: 5678
- 16: 0759
- 17: 5141
- 18: 7941
- 19: 4431
- 20: 0083
Hace 7 horas
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza:
- 1: 0302
- 2: 5055
- 3: 5934
- 4: 9659
- 5: 4121
- 6: 0325
- 7: 9372
- 8: 2122
- 9: 1851
- 10: 3647
- 11: 4705
- 12: 8002
- 13: 1179
- 14: 0277
- 15: 2053
- 16: 2354
- 17: 1642
- 18: 6136
- 19: 1003
- 20: 5762
Letras de la Nacional: UGTT
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza:
- 1: 8090
- 2: 4481
- 3: 3890
- 4: 1748
- 5: 1279
- 6: 5372
- 7: 1208
- 8: 5058
- 9: 7433
- 10: 7715
- 11: 8240
- 12: 0959
- 13: 9361
- 14: 6516
- 15: 5832
- 16: 4753
- 17: 3220
- 18: 7544
- 19: 5755
- 20: 9984
Hace 8 horas
Quiniela Nacional y Provincia: La Matutina
Quiniela Nacional: La Matutina
- 1: 5699
- 2: 7001
- 3: 6006
- 4: 9766
- 5: 6408
- 6: 0267
- 7: 5703
- 8: 0287
- 9: 6948
- 10: 1535
- 11: 2890
- 12: 2237
- 13: 5583
- 14: 7814
- 15: 0819
- 16: 7501
- 17: 7056
- 18: 4423
- 19: 2552
- 20: 2345
Letras de la Nacional: AKMX
Quiniela Provincia: La Matutina
A la cabeza: 4569
- 1: 4569
- 2: 4158
- 3: 8809
- 4: 7859
- 5: 6823
- 6: 9195
- 7: 3455
- 8: 6594
- 9: 2184
- 10: 9901
- 11: 7199
- 12: 1395
- 13: 5920
- 14: 2672
- 15: 3214
- 16: 5655
- 17: 7068
- 18: 1268
- 19: 1650
- 20: 1126
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