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Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 20 de abril 2026

Cobertura FINALIZADA - Actualizado hace 2 minutos

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 20 de abril de 2026.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy lunes 20 de abril de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 2 horas

Quiniela Nacional y Provincia: La Nocturna

Quiniela Nacional: La Nocturna

A la cabeza: 1062

  • 2: 8364
  • 3: 6581
  • 4: 7262
  • 5: 1830
  • 6: 1119
  • 7: 9681
  • 8: 5758
  • 9: 0053
  • 10: 1987
  • 11: 6765
  • 12: 5955
  • 13: 2882
  • 14: 5145
  • 15: 6402
  • 16: 1698
  • 17: 0914
  • 18: 0197
  • 19: 5031
  • 20: 4089

Letras de la Nacional: DFLS

Quiniela Provincia: La Nocturna

A la cabeza: 1823

  • 2: 1576
  • 3: 0287
  • 4: 6883
  • 5: 5903
  • 6: 6735
  • 7: 5940
  • 8: 9624
  • 9: 9780
  • 10: 5470
  • 11: 2113
  • 12: 9594
  • 13: 5383
  • 14: 9807
  • 15: 2657
  • 16: 0479
  • 17: 4823
  • 18: 2061
  • 19: 9868
  • 20: 1868

Hace 7 horas

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 4860

  • 1: 4860
  • 2: 5865
  • 3: 4095
  • 4: 5001
  • 5: 5313
  • 6: 6382
  • 7: 7833
  • 8: 8827
  • 9: 1073
  • 10: 2607
  • 11: 8550
  • 12: 8925
  • 13: 9074
  • 14: 0672
  • 15: 3343
  • 16: 4180
  • 17: 1779
  • 18: 2868
  • 19: 6832
  • 20: 7142

Letras de la Nacional: CJMS

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 2574

  • 1: 2574
  • 2: 5945
  • 3: 7182
  • 4: 0878
  • 5: 5008
  • 6: 9546
  • 7: 6771
  • 8: 1289
  • 9: 8837
  • 10: 6295
  • 11: 3011
  • 12: 5757
  • 13: 0611
  • 14: 6073
  • 15: 5678
  • 16: 0759
  • 17: 5141
  • 18: 7941
  • 19: 4431
  • 20: 0083

Hace 7 horas

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 0302
  • 2: 5055
  • 3: 5934
  • 4: 9659
  • 5: 4121
  • 6: 0325
  • 7: 9372
  • 8: 2122
  • 9: 1851
  • 10: 3647
  • 11: 4705
  • 12: 8002
  • 13: 1179
  • 14: 0277
  • 15: 2053
  • 16: 2354
  • 17: 1642
  • 18: 6136
  • 19: 1003
  • 20: 5762

Letras de la Nacional: UGTT

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 8090
  • 2: 4481
  • 3: 3890
  • 4: 1748
  • 5: 1279
  • 6: 5372
  • 7: 1208
  • 8: 5058
  • 9: 7433
  • 10: 7715
  • 11: 8240
  • 12: 0959
  • 13: 9361
  • 14: 6516
  • 15: 5832
  • 16: 4753
  • 17: 3220
  • 18: 7544
  • 19: 5755
  • 20: 9984

Hace 8 horas

Quiniela Nacional y Provincia: La Matutina

Quiniela Nacional: La Matutina

  • 1: 5699
  • 2: 7001
  • 3: 6006
  • 4: 9766
  • 5: 6408
  • 6: 0267
  • 7: 5703
  • 8: 0287
  • 9: 6948
  • 10: 1535
  • 11: 2890
  • 12: 2237
  • 13: 5583
  • 14: 7814
  • 15: 0819
  • 16: 7501
  • 17: 7056
  • 18: 4423
  • 19: 2552
  • 20: 2345

Letras de la Nacional: AKMX

Quiniela Provincia: La Matutina

A la cabeza: 4569

  • 1: 4569
  • 2: 4158
  • 3: 8809
  • 4: 7859
  • 5: 6823
  • 6: 9195
  • 7: 3455
  • 8: 6594
  • 9: 2184
  • 10: 9901
  • 11: 7199
  • 12: 1395
  • 13: 5920
  • 14: 2672
  • 15: 3214
  • 16: 5655
  • 17: 7068
  • 18: 1268
  • 19: 1650
  • 20: 1126

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