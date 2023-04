Ganó el Quini 6 y se volvió millonario: cuánto dinero se llevó

El afortunado ganador es oriundo de Tolosa. El agenciero que le vendió la jugada aseguró que no había ganadores desde hace 30 años.

Un residente de Tolosa tuvo la suerte de ganar mas de cien millones de pesos en el Quini 6, que es el juego de lotería más popular en Argentina. El afortunado ganador es oriundo de la localidad y solía jugar en la misma lotería, llamada "Prode Carlitos", ubicada en 7 y 524.

Para ganar en el Quini 6, los jugadores deben apostar a 6 números entre 0 y 45, que se comparan con los números extraídos por la lotería de Santa Fe en cuatro modalidades diferentes: tradicional, segunda vuelta, revancha y siempre sale. Los sorteos tienen lugar dos veces por semana, los miércoles y domingos a las 21:15. Qué dijo el agenciero, quien además aseguró que venían "de 30 años sin ganadores del Quini 6".

Cuánto ganó y qué números apostó el afortunado

El nuevo millonario se hizo acreedor de la suma de $142.033.613,40. Al respecto, el agenciero confirmó que "la suma no se puede comparar porque el billete está muy deprimido, pero en dólares hemos vendido una suma más grande, pero hace muchos años, en los 90".

Los números ganadores fueron 00 - 02 - 07 - 13 - 24 - 38 en la Tradicional, mientras que la oportunidad de la Segunda Vuelta arrojó: 00 - 12 - 14 - 37 - 38 - 41. Por su parte, La Revancha sorteó 04 - 10 - 14 - 19 - 22 - 42 y la vuelta de Siempre Sale 02 - 09 - 16 - 22 - 40 - 45. Por último, el Pozo Extra dio la chance a los últimos quince números que fueron: 0 - 2 - 4 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 19 - 22 - 24 - 37 - 38 - 41 y 42.

Cuál es el pozo del Quini 6

El Quini 6 cuatro modalidades diferentes: tradicional, segunda vuelta, revancha y siempre sale.

Entre las cuatro posibilidades para apostar, el pozo total del Quini es de 210 millones de pesos. Este monto se desglosa en: 20 millones del sorteo Tradicional; 36.361.953 de pesos en La Segunda; $121.900.772 corresponden a La Revancha; y 2 millones 300 mil pesos en el Pozo Extra.

Cuánto se descuenta del pozo del Quini

Cuando se gana un premio mayor de $1.333,34 en juegos como Loto Plus, Loto 5 Plus, La Grande de la Ciudad, Brinco, Raspa Ya y Quini 6, se aplica un descuento del 28,5%. Esto se debe a un gravamen establecido por la Ley N° 20.630. Sin embargo, los premios obtenidos en Quiniela, Quiniela Poceada y Tombolina de la Ciudad no tienen descuentos.