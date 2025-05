¿Tenés muchas plantas en tu casa? Esto es lo que dice sobre vos, según la psicología.

Tener muchas plantas en casa no es una simple decisión, sino que según la psicología, dice mucho sobre la personalidad del individuo. Las plantas son un ser vivo que no solo sirven para embellecer el hogar, sino también para darle vida y energías positivas. Muchas personas que tienen plantas les dedican mucho tiempo, amor y cuidado; mientras que otras no pasan tanto tiempo en casa y las mantienen como pueden.

Desde la psicología, tener muchas plantas puede reflejar distintos aspectos de la personalidad de una persona. En general, tiene que ver con una necesidad humana de conectar con la naturaleza. Estar rodeado de plantas es una manera de compensar la falta de contacto con la naturaleza que tenemos en este mundo moderno, especialmente en las ciudades. Por esta razón, suele tratarse de personas que buscan la calma, el equilibrio emocional y el bienestar.

Marjolein Elings, investigadora de la Universidad de Wageningen, explicó en un estudio que las plantas son grandes estabilizadores del estado de ánimo. Existen quienes cuidan a las plantas como algo terapéutico, ya que cuidar de alguien o de algo los hace sentir bien. De hecho, el proceso de cuidar plantas, como regalarlas, sembrarlas y cortarles las hojas, es una actividad mindfulness que requiere una atención plena. Está comprobado que este tipo de tareas reduce el estrés y la ansiedad, ya que te obligan a focalizar toda la atención en el presente, dejando atrás los pensamientos ansiosos y las preocupaciones.

Tener muchas plantas en casa también se asocia a personas empáticas con el medioambiente y los seres vivos, preocupadas por el bienestar del planeta. Además, existen quienes encuentran en las plantas una gran compañía, así como en los animales. Podría tratarse de personas que pasan mucho tiempo a solas, ya sea porque así es su día a día o porque son personalidades introvertidas, que encuentran calma en la soledad.

Algunas de estas personas podrían estar atravesando un momento de tristeza o de soledad profunda. Ponerles nombres, cuidarlas y hablarles puede hacerlos sentir acompañados. También están las personas que quieren tener todo bajo control y se aseguran de que su casa se vea en perfectas condiciones estéticas. En este sentido, podría tratarse de personas muy planificadoras y detallistas.

5 flores ideales para plantar en otoño

Existen 5 plantas que son ideales para plantar este otoño 2025 y llenar tu jardín de flores. Esa creencia de que las plantas solamente florecen en primavera y verano es un mito: hay muchas especies que son ideales para plantar en climas más fríos, resistentes a las bajas temperaturas. Si querés llenar tu jardín de flores de forma rápida, sin tener que dedicarle demasiado tiempo a la jardinería, estas 5 plantas pueden inspirarte.

1. Flor de azafrán

La Flor de Azafrán es una planta que se cultiva en primavera y florece entre noviembre y diciembre. Prefiere un sustrato arenoso, con un buen abono, y se adapta a las temperaturas extremas. Es ideal para jardines con suelos bien drenados.

2. Pensamiento

Esta planta es de la familia de las violáceas, tiene hojas en forma de corazón o redondeadas y sus pétalos pueden medir hasta 7 cm de diámetro, con flores amarillas, blancas, rojas, violetas, azules o negras. Prefieren suelos ricos en nutrientes, húmedos y bien drenados, y necesitan iluminación natural, preferentemente sombra parcial.

3. Camelia

La Camelia es un arbusto de flores grandes y llamativas, con hojas gruesas y verde oscuras. Esta planta prefiere climas templados y sustratos algo ácidos, en conjunto con un riego moderado y menos frecuente durante el otoño y el invierno. Además, prefiere la semisombra. Es originaria de los bosques de Japón y tiene flores que pueden ser sencillas, dobles o semidobles.

4. Hortensia

La hortensia tiene flores grandes y llamativas que pueden ser de diferentes colores y que florecen desde la primavera hasta el otoño. Prefieren la sombra o semisombra, pero con luz. El color de las flores dependerá del pH del suelo. Necesitan un riego frecuente, con abundante agua, pero sin mojar sus hojas.

5. Helenium

Esta planta es ideal para interiores y exteriores. Florece en verano y en otoño, es resistente a las bajas temperaturas del invierno, es fácil de cultivar y no es sensible a plagas. Se adapta a diferentes tipos de sustrato y requiere un riego regular. Sus flores son de tonos cálidos, como rojo, naranja y amarillo.