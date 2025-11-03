Se subastan propiedades a precios muy económicos en Buenos Aires.

Los interesados en adquirir inmuebles en Buenos Aires, ya sea para uso propio o como inversión, tienen una oportunidad única por una subasta del Banco Ciudad. Se trata de propiedades que no tienen herederos y por eso son vendidos a precios mega económicos, ubicadas en distintos barrios de la CABA.

El 5 de noviembre será el remate de los inmuebles que están en manos de la mencionada entidad financiera. Belgrano, Flores, Palermo, Recoleta y Balvanera son los barrios en los que se encuentran las propiedades cuyo costo es bajísimo, ideal para aquellos que tienen algo de dinero ahorrado y desean usarlo para que no pierda el valor.

Qué propiedades se rematarán el 5 de noviembre en CABA

Una de las propiedades que se rematará está situada en Gascón 1771/3, en pleno barrio de Palermo, con una superficie de 30,78 m². El inmueble es un monoambiente ubicado en el noveno piso, con orientación al contrafrente; el valor inicial fijado para la subasta es de US$41.510 y se requiere un depósito en garantía de US$1.245.

En La Pampa 2193/95 (Belgrano) se pondrá en subasta un departamento con una superficie total de 62,37 m². La unidad identificada como “C” se encuentra en el tercer piso y da al frente, con todos sus ambientes orientados hacia el exterior. El monto de partida es de US$92.440,58 y se establece un depósito en garantía de US$2.773,21.

La propiedad con el precio de salida más accesible se ubica en Recoleta: es una cochera cubierta en el segundo subsuelo. Para participar del remate, el valor base fijado es de US$8.109 y se solicita un depósito en garantía de US$243,27.

Interior de departamento.

En el barrio de Balvanera se ofrecerá en remate un departamento de un solo ambiente, ubicado en un primer piso con disposición interna. El valor de salida fue fijado en US$18.303,62 y el monto del depósito en garantía asciende a US$549,10.

Por otra parte, en Flores saldrá a subasta una unidad de dos ambientes, situada en el séptimo piso al contrafrente y señalada con la letra “C” en la calle José Bonifacio 2932/38. La propiedad posee una superficie total de 42,57 m², un precio base de US$48.842 y requiere un depósito en garantía de US$1.465,26.

Qué tener en cuenta a la hora de comprar una propiedad