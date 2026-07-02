Princesa Catalina ve jugar a prometedores tenistas británicos Fery y Swan en visita a Wimbledon

Catalina, la princesa de Gales, se mezcló el jueves entre el público de Wimbledon y animó a los aspirantes británicos que jugaban bajo el cálido sol londinense.
Vestida con un traje de pantalón azul, la esposa del príncipe Guillermo, heredero al trono, vio jugar a Arthur Fery, uno de los últimos británicos aún en el cuadro, contra el finlandés Otto Virtanen, al que derrotó por 5-7, 7-6(3), 6-3 y 6-3 en la pista 18.
En una entrevista a pie de pista, un encantado Fery, de 23 años y que participa en el torneo gracias a un "wildcard", afirmó que quizá se habría puesto más nervioso si se hubiera dado cuenta de que había un miembro de la realeza entre el público.
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"No sabía que estaba aquí. Probablemente me habría puesto un poco más tenso si lo hubiera sabido", dijo Fery, nacido en Francia.
"Hay mucho apoyo en mi país, Reino Unido, así que es fantástico jugar delante de ellos. Es estupendo hacerlo por Reino Unido. Egoístamente, lo hago primero por mí mismo, pero siempre apoyo a los demás jugadores y les deseo éxito", agregó.
La princesa, de 44 años, se trasladó más tarde a la pista uno, acompañada por el doble campeón de Wimbledon Andy Murray, donde Katie Swan se enfrentaba a la cabeza de serie número 26, la estadounidense Madison Keys.
No obstante, Swan, de 27 años —que también participaba con una invitación tras caer en la clasificación a raíz de un problema de espalda que puso en peligro su carrera—, no pudo aprovechar el apoyo de la realeza y cayó por 6-1 y 6-4.
Keys, campeona del Abierto de Australia de 2025 y dos veces cuartofinalista en Wimbledon, llegaba tras haber conquistado el título sobre hierba de Eastbourne y resultó simplemente demasiado potente para Swan.
La princesa, gran aficionada al tenis y madrina del All England Club, conversó antes con personas que llevaban haciendo cola desde primera hora de la mañana para entrar en el recinto y charló con los trabajadores de la taquilla.
Fery y Swan fueron dos de los cuatro británicos que compitieron el jueves, junto a Jacob Fearnley y Jan Choinski.
Con información de Reuters