Princesa Catalina ve jugar a prometedores tenistas británicos Fery y Swan en visita a Wimbledon

Wimbledon

Catalina, ​la princesa de Gales, se mezcló el jueves entre el público de Wimbledon y animó a ‌los aspirantes británicos que ‌jugaban bajo el cálido sol londinense.

Vestida con un traje de pantalón azul, la esposa del príncipe Guillermo, heredero al trono, vio jugar a Arthur Fery, uno de los últimos británicos aún en el cuadro, contra el finlandés Otto Virtanen, al que derrotó por 5-7, 7-6(3), 6-3 y ​6-3 en la ⁠pista 18.

En una entrevista a pie de pista, un ‌encantado Fery, de 23 años y que ⁠participa en el torneo gracias ⁠a un "wildcard", afirmó que quizá se habría puesto más nervioso si se hubiera dado cuenta de que había un miembro ⁠de la realeza entre el público.

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"No sabía que ​estaba aquí. Probablemente me habría puesto un ‌poco más tenso si lo ‌hubiera sabido", dijo Fery, nacido en Francia.

"Hay mucho apoyo ⁠en mi país, Reino Unido, así que es fantástico jugar delante de ellos. Es estupendo hacerlo por Reino Unido. Egoístamente, lo hago primero por mí mismo, pero ​siempre apoyo ‌a los demás jugadores y les deseo éxito", agregó.

La princesa, de 44 años, se trasladó más tarde a la pista uno, acompañada por el doble campeón de Wimbledon Andy Murray, donde Katie ⁠Swan se enfrentaba a la cabeza de serie número 26, la estadounidense Madison Keys.

No obstante, Swan, de 27 años —que también participaba con una invitación tras caer en la clasificación a raíz de un problema de espalda que puso en peligro su carrera—, no pudo aprovechar el apoyo de la realeza ‌y cayó por 6-1 y 6-4.

Keys, campeona del Abierto de Australia de 2025 y dos veces cuartofinalista en Wimbledon, llegaba tras haber conquistado el título sobre hierba de Eastbourne y resultó simplemente demasiado potente para Swan.

La princesa, gran aficionada ‌al tenis y madrina del All England Club, conversó antes con personas que llevaban haciendo cola desde primera hora de la ‌mañana para entrar ⁠en el recinto y charló con los trabajadores de la taquilla.

Fery y Swan fueron dos ​de los cuatro británicos que compitieron el jueves, junto a Jacob Fearnley y Jan Choinski.

Con información de Reuters