Pablo Echarri desmintió la fake news de Clarín sobre su candidatura: "Nadie me llamó"

El artista negó que alguien le haya propuesto presentarse como posible jefe de gobierno por el Frente de Todos, como circuló en estos días en algunos medios. Otra fake news.

Si bien hace algunos días circuló en ciertos medios que el Frente de Todos le iba a proponer a Pablo Echarri ser candidato a jefe de gobierno porteño de cara a 2023, el propio artista fue quien lo desmintió completamente en la entrevista con El Destape Radio: "Nadie me llamó", aseguró de manera contundente para enterrar una nueva fake news de Clarín.

El actor profundizó: "Se especula, son momentos de armados de listas, de movimientos de nombres, y se especulan con cosas... Como no le escapo al bulto, tal vez hay posibilidad de especular un poco más". Incluso, informó que se vacunó hace poco con la primera dosis de la británica AstraZeneca: “Me castigó, un día me dejó de cama. Era lo que deseaba y deseo que avance para el resto de la familia. Está volviendo la posibilidad de los encuentros y eso nos llena de alegría”.

Pablo Echarri, a puro premio en el cine

Otra vez, el también productor de 51 años nacido en Villa Domínico (Avellaneda, Buenos Aires) fue condecorado por su labor profesional. En esta oportunidad, recibió el galardón al Mejor Actor y la estrella del Pablo Gonzalo Pérez al Mejor Guion por la película El Kiosco. Fue en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Peterhof (Rusia), llevado a cabo del pasado 25 al 27 de junio en forma presencial en tres salas del Cascade Cultural Center.

Al respecto, el protagonista opinó: "El cine tiene eso, de pronto uno se desenganchó y te llega una noticia desde tan lejos, eso genera una alegría repentina y un gran orgullo. Las películas pequeñas generalmente tienen problemas para la distribución y la exhibición. El Kiosco tuvo la posibilidad de llegar a la gente por la fuerza que le puso todo el equipo. Hacer una película hoy es un acto de fe bastante importante".

La política en Argentina según Echarri

El marido de Nancy Dupláa manifestó más de una vez que no sabe “si lo que elegiría tendría que ver con lo legislativo, los diputados". "Prefiero lo ejecutivo porque los años de SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, sin fines de lucro) me dieron esa experiencia administrativa. A mí me gusta mucho la intendencia. Me parece que un municipio podría volcarme y darle rienda suelta al político que se va puliendo, creciendo y agregando herramientas”, completó.