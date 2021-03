Por si hacía falta algo para terminar la convulsionada semana mediática de Viviana Canosa y de Beatriz Sarlo, apareció Pablo Echarri en el programa Sobredosis de TV por C5N durante este sábado por la noche: el actor destrozó a ambas comunicadoras en vivo en el producto que ahora lideran Luciana Rubinska y Juan Di Natale.

Con relación a la denuncia de la periodista del Grupo Clarín sobre el supuesto ofrecimiento de la vacunación irregular para ella contra el coronavirus, el reconocido actor opinó: "Con la pandemia ya se pasaron todos los límites. El origen creo que está en su profundo sentimiento antiperonista. Ella se manda la cag... por discutir con Mariano Recalde (senador nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires) y enunciar algo determinado de una forma equivocada. De hecho después reconoció su equivocación”.

La pareja de su colega Nancy Duplaá profundizó: “Creo que ella fue dándose cuenta de que esto iba a seguir, trató de hacer el mayor daño posible y hubo un coro alrededor que vio la posibilidad de poder amplificarlo. Era una noticia falsa, eso impacta y las desmentidas no llegan nunca. Se trata de un desgaste paulatino”.

Ya con relación a los dichos de Canosa sobre el feminismo y las marchas por el 8M (ocho de marzo, Día internacional de la mujer), Echarri expresó: “Ella es una individualista al extremo. Lo que se ve es una observación del fenómeno a través de su propia realidad, esa realidad de privilegiada que de alguna manera puede acceder a un trabajo, a un oficio que genera popularidad hacia afuera. Entonces no analiza la realidad de género totalmente. A ella le va bien, no necesitó nunca de nadie, no es una víctima”.

Echarri liquidó a Canosa por su posición contra el aborto legal

“Quizás está ligado a sus defensas, al haber estado contra el aborto sistemáticamente; hay una línea de pensamiento que se repite y creo que esa falta de empatía en algunos puntos se linkea. Sus llantos al aire son incomprobables. Cuando había que llorar y veían que sino no ibas a ninguna parte le decían: ‘llorá con audio’. Creo que hay algo de ese recurso que se nota. También veo en el personaje como una decisión concreta de transformarse en una provocadora, casi como una escapada hacia adelante, inclusive de querer desagradar. Tal vez sea su personalidad, lo que busca es desagradar, estar en contra, irritar, y yo creo que lo logra”, remató.