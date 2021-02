Un ex CQC reemplazará a Robertito Funes en C5N

Robertito Funes se despidió de C5N y ocupará su lugar el periodista, Juan di Natale.

Luego de confirmarse la renuncia de Robertito Funes a C5N, quedó un lugar a ocupar en la conducción de Sobredosis de TV. Ahora, se confirmó quién será el compañero de conducción de Luciana Rubinska: Juan Di Natale.

El ex CQC se mostró muy ilusionado con su nuevo desafío en el canal. “Con mucho entusiasmo y alegría me sumo a uno de los tanques de la señal. Agradecido por la confianza, intentaré hacer mi aporte para sacarles una sonrisa e invitar a los televidentes a una reflexión los sábados por la noche”, adelantó Juan Di Natale, quien tendrá su debut esta noche.

Según contó Di Natale, él pasará a estar al frente de Sobredosis de TV los sábados de 21 a 23. El periodista tuvo una primera aparición en el programa del Gato Silvestre y recibió un gran apoyo por parte de los televidentes. Sorprendido, expresó: "Recibimos un montón de muestras de apoyo, de cariño, muy poco odio, estoy gratamente sorprendido y ansioso por llegar a sumarme al programa de mañana”.

Juan Di Natale y Luciana Rubinska conducirán Sobredosis de TV en C5N.

El periodista admitió que él miraba el programa y habló de las posibles comparaciones que le harán con Robertito. "Sé a dónde me estoy sumando, creo que podemos hacerlo divertido y las comparaciones con Robertito obviamente van a estar", comenzó diciendo Di Natale a La Nación, sin darle demasiada importancia.

"No me molestan las comparaciones, es lógico que haya un sector del público que le guste más Robertito, o le guste más yo, o tal vez le gustamos los dos, la diferencia va a ser que tenemos personalidades y miradas distintas y humores tal vez distintos, pero compatibles, entonces en el espacio que me toque estará mi impronta en lugar de la de él. Esto no es ni mejor ni peor. Cada uno tiene que hacer su trabajo de la mejor forma posible”, opinó.

Muy emocionado, Di Natala se mostró agradecido con la oportunidad y destacó al programa que hará con Rubinska como "una de las naves insignia de la señal" y "uno de los programas de archivo más importantes de la televisión argentina". "Para mí es un placer y un halago que me hayan convocado”, señaló.

Hasta el momento, Di Natale conducía Reloj de plastilina en la primera mañana de Mega FM, pero no tenía trabajo en la televisión desde octubre pasado, cuando se decidió el levantamiento del ciclo que conducía en la TV Pública, Todo tiene un porqué.

La sorpresiva despedida de Robertito Funes

El periodista Robertito Funes Ugarte se despidió de Sobredosis de TV por "situaciones personales" y habló de la "poca comodidad" que tuvo durante la última etapa. "Es mi último programa, yo he decidido no seguir por cuestiones personales y porque para mí hay ciclos que se cumplen y cuando se cumplen, se cumplen. El coronavirus y todo lo que hemos pasado este año me hizo ver y sentir que yo ya cumplí mi etapa en este programa, por lo menos", aseguró.

Además, el periodista agradeció a sus compañeros, a los dueños del canal y a los gerentes. "Nunca me dijeron 'no digas esto' o 'decí lo otro', yo soy absolutamente libre de decir todo lo que pensaba. Pensando distinto muchas veces se me ha respetado", sostuvo. También dio las gracias "a la gente, que ha pesar de que me han dicho de todo, cosas buenas y cosas malas, todo se ha recibido con esta cara", agregó.

Ahora, Robertito seguirá formando parte de Telefe con sus segmentos especiales en los noticieros, como Taxife. Mientras que su ciclo en la TV Pública ocupará el horario central de la pantalla debido al éxito que tuvo en los últimos meses.

Según reveló el periodista Pablo Montagna, desde enero Quien sabe más de Argentina, el programa de entretenimiento que encabeza Robertito, pasará al segmento entre las 21 y las 22 en la emisora nacional.