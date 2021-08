Nancy Dupláa habló de El Reino y su relación con la política argentina

La actriz hizo alusión a la serie que protagoniza, con fecha de estreno para el 13 de agosto.

Nancy Dupláa se expresó en una reciente entrevista sobre su rol en la inminente serie El Reino y, mediante un paralelismo con la trama de la ficción, hizo un análisis de la coyuntura socio-política de Argentina. El esqueleto argumentativo de la creación audiovisual fusiona dos temas de gran peso: religión y política. En un elenco conformado por Diego Peretti, Mercedes Morán, Joaquín Furriel, Chino Darín, y más actores de renombre, la artista se pone en la piel de una fiscal que debe desandar un complejo sistema de relaciones entre la Iglesia Evangélica y el poder político.

El pastor y candidato a vicepresidente Emilio Vázquez Peña (Diego Peretti) es el protagonista de la serie que se estrenará el 13 de agosto por Netflix. Su camino se complica cuando su compañero de fórmula, Armando Badajoz (Daniel Kuzniecka), es asesinado en el acto de cierre de campaña. En ese contexto, la fiscal Roberta Candia debe escarbar las oscuras razones detrás de ese asesinato.

En cuanto a su visión del panorama político nacional, en relación a la trama de El Reino, Dupláa hizo referencia a la relación entre la Iglesia y el poder en su país: “Yo no lo sentí tan irreconocible dentro de la Argentina, porque es un mundo que uno no pisa, no conoce. Pero uno sabe que ese fervor se mueve. El estímulo que mueve a la gente es el fervor, la gente logra estar bien porque va y, en general, son muy necesitados afectiva y emocionalmente. Son lugares extremos desde donde se manejan consciencias”.

Luego, la esposa de Pablo Echarri hizo alusión a los fieles de la religión católico-evangelista en Argentina. “Acá hay un montón. Si se fijan, les dan muchos en la televisión de aire a estos evangelistas para que están en horarios importantes, a la noche una hora. Qué sé yo, son creencias, son formas”, esbozó y siguió: “Pero en la ficción se mezclan dos temas que son muy álgidos, política y religión, que no se pueden hablar en las mesas familiares. En mi caso no poder hablarlo me pone muy nerviosa, me lleva a extremos a veces. Son dos temas fuertes, que se dan la mano y que de alguna forma todavía están vinculados más allá de la evolución”.

“Soy bastante aburrida”

En referencia a las posibilidades de expandir el mercado para su futuro como actriz que le ofrece la participación en esta serie de Netflix -dirigida por Marcelo Piñeyro y Miguel Kohan-, Dupláa comentó: “La verdad es que en lo personal soy bastante aburrida. No tengo esas expectativas de que me convoquen para trabajar al extranjero. Ya no. Me quedo tranquila de trabajar acá. Siempre fui de metas cortas, no soy muy glamorosa en mi respuesta”. Y agregó: “Sí es muy flashero que la ficción recorra tantos países, se instale. Cuando una persona ve una ficción, un tema determinado, uno hace trabajar al espectador, y lo hace creer. Desde ese lugar me encanta que viaje por tanto lados”.