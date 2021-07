Macri fue destrozado por su hermano: "Mostró disposición al delito"

El hermano del ex-Presidente de Argentina lo liquidó mediante muchas revelaciones en una entrevista. "Se maneja con el ´te sometés o te destruyo´. Le destruyó los últimos años de vida a nuestro padre", agregó entre otras cosas.

No tuvo piedad y lo despedazó públicamente.

Por si algo le hacía falta a Mauricio Macri en una semana para el olvido por la quiebra del Correo Argentino y demás, era que su hermano menor Mariano lo destrozara públicamente a través de una entrevista con Jorge Fontevecchia en el diario Perfil. "Mostró disposición al delito cuando fue empresario, para mí es fundamental desenmascararlo", reveló entre otras cuestiones.

"El marketing vendió un Mauricio Macri que no es: el real es este hermano, el socio que defrauda, el político que no cumple. Tuvo un comportamiento muy destructivo de enorme autoritarismo, arbitrariedad y perversión", lo fustigó sin miramientos.

Mariano Macri destruyó a su hermano Mauricio: las frases más explosivas

Además, en el mano a mano con Fontevecchia, dijo que el ex-Presidente de la Nación "se maneja de la siguiente manera: o te sometés o te destruyo, tiene la visión amigo/enemigo en todo lo que hace. Como no quise exponerme a nada que estuviera fuera de la ley, mi hermano me dijo ‘cruzaste el Rubicón’”. Y profundizó: "Vi jugar a Mauricio, por eso no le creo cuando dice que actuó transparentemente con la Justicia".

El hermano del ex jefe de Estado amplió:

"Quizá cuando escuchen o lean haya un ´me too (yo también)´ con las cosas que hizo Mauricio".

"Mauricio estaba seguro de que Socma haría negocios si él llegaba al poder".

"Mientras Mauricio hablaba de diálogos y consensos, yo vivía todo lo que padecí al interior de mi familia".

"Si Mauricio no ganaba las elecciones, Socma no hubiera levantado vuelo".

"Los negocios que veo publicados no podrían haberse hecho sin la participación de Mauricio desde el gobierno".

"Mauricio se vendió con un marketing de lo que no es y le destruyó los últimos años de vida a nuestro padre (Franco)".

"No quise participar en ninguna falsedad de los balances del grupo familiar, en ninguna estafa, para decirlo clara y vulgarmente".

“Mi padre decía que la política y la vida empresaria no son compatibles y, en un momento, Mauricio me preguntó: ‘¿Estás con Franco o con nosotros, los hermanos?’".

“Mauricio dijo claramente que el único camino para Socma era que él pudiera usarlo arbitrariamente para hacer negocios. Como empresario tiene una mirada más financiera, más especulativa”.

Las causas de corrupción por las que investigan actualmente a Mauricio Macri