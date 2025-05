¿Cómo saber qué película y serie se encuentra en cada plataforma?

Cómo encontrar de manera rápida una pelicula para ver.

La oferta de plataformas de streamings va en aumento a medida que pasa el tiempo y esto provoca que encontrar una película o serie para ver se transforme en un verdadero dolor de cabeza. No todas disponen del mismo catálogo y pueden llegar a variar de gran manera de un país al otro. Es por ello que una plataforma gratuita ofrece un servicio que permite ahorrar tiempo y simplificar la búsqueda.

Algunas de las series más aclamadas por la crítica o las sagas de películas taquilleras del cine no se encuentran disponibles de manera completa en las plataformas. En algunos casos, se comienza en una y luego es necesario trasladarse a otra para saber cómo continúa. Lo mismo aplica con los estrenos recientes que salen de las salas de cine, ya que ciertos servicios obtienen la exclusividad por varios meses y luego liberan al producto.

"Lo que está muerto no puede morir. HBO Max regresa pronto. Misma app, nombre casi nuevo", expresaron desde StreamMaxLA, como figura la cuenta en X (Ex Twitter). Una decisión que los usuarios celebraron de gran manera en las redes y manifestaron que en su momento no había motivo alguno para el cambio. La explicación que brindan desde la empresa es que se trata de una estrategia de marketing para comunicarle al público la cantidad de contenido que se encuentra disponible dentro del catálogo y con mayor énfasis en la calidad de los productos a los que se puede acceder.

“Todos sabemos que esta industria está saturada. El streaming se ha vuelto algo parecido a la moda rápida. Así que, cuando pensamos en nuestra ventaja competitiva, es la misma que hemos tenido en HBO durante los últimos 50 años”, comentó Shauna Spenley, directora de marketing de Max, en contacto con la prensa. El cambio se hará efectivo dentro de poco y los usuarios no deberán realizar nada para visualizarlo. Se tratará de un proceso automático que no tendrá ningún impacto en la tarifa que abonan mensualmente los suscriptores.

¿Cómo encontrar lo quiero ver de manera rápida?

Las ofertas disponibles en las distintas plataformas de streaming generan que una persona dude sobre dónde y cómo ver aquella película que le interesa. Lo mismo sucede con las series que se ponen de moda o por alguna recomendación que se recibió por parte de un familiar o amigo. Es por ello que el servicio gratuito de Just Watch permite realizar una búsqueda simplificada en pocos minutos.

Solo alcanza con poner en el buscador de la web el nombre de la obra que se quiere consumir y en segundos la mostrará. Antes se debe configurar la búsqueda de acuerdo al país de residencia, debido a que los listados cambian de gran manera en regiones. Hay varias respuestas que se pueden obtener como que la película aparezca disponible en Netflix, en varios sitios, solo es posible alquilarla o que ninguna plataforma la tenga.

Además, la plataforma permite armar un perfil de acuerdo a los servicios que se tienen contratados y ofrecer listados de títulos en relación con las preferencias que cada usuario señaló. Una manera más que interesante de sacarle jugo a un servicio que muchas veces puede generar confusión por la gran cantidad de ofertas que se despliegan en el menú de inicio.