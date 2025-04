Imposible que se muera: la planta que da flores hermosas y es muy fácil de cuidar.

Tener plantas y flores puede ser un desafío para muchas personas, ya que requieren cuidados especiales y mucha atención. Sin embargo, hay una en particular que está hecha para principiantes, ya que no necesitan tantos cuidados y suelen ser resistentes a condiciones climáticas adversas, además de bridar flores hermosas.

Se trata de la verbena, una planta tan hermosa como fácil de cuidar: sus flores pequeñas y coloridas pueden decorar jardines y balcones, además de resultar muy sencillas de cuidar. Esta planta puede llegar a registrar una altura de un metro, y debido a la robustez de su tallo y la fuerza de sus raíces, es perenne, es decir que sobrevive a todas las estaciones.

Esta planta no requiere riego regular, ya que es muy propensa a la pudrición, motivo por el que es ideal para aquellas personas olvidadizas o que recién se estén animando a cuidar plantas. Además, no toleran muy bien la luz directa, por lo que no necesitan sitios con sol, sino con que tengan iluminación indirecta basta y sobra.

Históricamente, esta planta se popularizó por sus propiedades antiespasmódicas, motivo por el que fue utilizada para la medicina alternativa en diversas situaciones. Ahora, puede plantarse en todas partes del mundo y es una de las más populares: ideal para sumar en balcones con canteros y jardines.

Imposible que se muera: la planta que da flores hermosas y es muy fácil de cuidar.

Está en todos los jardines: la planta que pasa desapercibida pero tiene múltiples beneficios para la salud

Dentro del mundo de las plantas, hay muchas que tienen una función más allá de lo estético, ya que una gran variedad tiene propiedades positivas para la salud. Entre estas últimas, hay una en particular que suele verse en todos los jardines, pasa desapercibida y tiene muchos beneficios para las personas.

Se trata del diente de león, la popular planta que crece en diversos entornos y llama la atención por su estética. Sin embargo, lo que pocas personas desconocen, es que esta planta, científicamente llamada achicoria amarga, pertenece a la misma familia que a lechuga, manzanilla, los alcauciles y las margaritas, por lo que sus beneficios en la salud son muy similares.

Debido a su fácil crecimiento y poca necesidad de mantenimiento, estas flores generalmente suelen descartarse como si fueran maleza, pero lo cierto es que su consumo es muy positivo para la salud en varios aspectos. Precisamente, si se consume en infusión, puede traer beneficios para el funcionamiento del hígado, al ayudar a procesar mejor la bilis, además de aportar vitamina B2 y C.

Además, tiene propiedades diuréticas, por lo que es muy beneficioso para las personas con hipertensión. De este modo, pueden consumirse como infusión o utilizar todas sus partes para añadirlas a diferentes preparaciones, ya que no tiene sabor, pero aporta muchas propiedades.

Elegante y muy fácil de cuidar: la planta de interior ideal para plantar este otoño

Existe una planta de interiores muy elegante y fácil de cuidar que podés tener en tu casa sin necesidad de dedicarle una gran cantidad de tiempo a la jardinería. Con la llegada del otoño, muchas personas se preguntan si es posible tener plantas que resistan a las bajas temperaturas. Por otro lado, las personas que no tienen mucho tiempo para dedicarle a las plantas también suelen preocuparse por los cuidados que requieren. Afortunadamente, esta planta es ideal para sembrar en otoño y no hace falta que le estés tan encima.

Se trata de una planta de hojas verdes y unas flores blancas muy elegantes. Su nombre es Spathiphyllum, aunque también es conocida como Cunas de Moisés. Es originaria de sudamérica, tiene hojas lanceoladas y unas flores blancas y enormes, muy resistentes al frío. Requiere muy pocos cuidados para mantenerse saludable, lo que la convierte en una opción ideal para quienes están todo el tiempo afuera de casa o no tienen tanto tiempo para dedicarle al jardín.