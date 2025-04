Esta es la planta que podría matar a tu romero: nunca deberías ponerlas juntas en tu jardín.

Dentro de la amplia variedad de plantas aromáticas para sumar a las huertas caseras, el romero es una de las más populares ya que además de tener grandes propiedades culinarias y medicinales, requiere pocos cuidados. Sin embargo, pese a su facilidad de cuidados y su gran resistencia, hay una familia de plantas que podrían perjudicarlo y no se recomienda plantarlos juntos.

Generalmente, cuando se planta romero, se lo rodea de otras plantas aromáticas que lo complementen, es decir que usen el mismo abono o requieran la misma cantidad de luz. Sin embargo, si se los planta cerca de plantas que requieran mucha agua o bastante sombra, como las hojas verdes o las calabazas, es probable que alguna termine muriendo ya que no comparten las misma condiciones para crecer óptimamente.

Más allá de estos detalles más superficiales, y que son fáciles de resolver trasplantándolo, hay una familia de plantas que no conviene nunca plantar cerca del romero, ya que puede terminar matándolo. Se trata de todas las plantas de la familia de Brassicaceae, como el coliflor o el repollo, ya que tienen propiedades poco compatibles con la aromática y pueden terminar "quitándole" los nutrientes necesarios para su crecimiento.

Sobre todo, este tipo de cultivos son propensos a atraer enfermedades contagiosas, por lo que podría afectar directamente al romero. Lo mismo sucede con plantas que atraen plagas como las zanahorias o cebollas, por eso hay que tomar muchas precauciones para mantener vivo el romero y poder aprovechar sus propiedades.

Imposible que se muera: la planta que da flores hermosas y es muy fácil de cuidar

Tener plantas y flores puede ser un desafío para muchas personas, ya que requieren cuidados especiales y mucha atención. Sin embargo, hay una en particular que está hecha para principiantes, ya que no necesitan tantos cuidados y suelen ser resistentes a condiciones climáticas adversas, además de bridar flores hermosas.

Se trata de la verbena, una planta tan hermosa como fácil de cuidar: sus flores pequeñas y coloridas pueden decorar jardines y balcones, además de resultar muy sencillas de cuidar. Esta planta puede llegar a registrar una altura de un metro, y debido a la robustez de su tallo y la fuerza de sus raíces, es perenne, es decir que sobrevive a todas las estaciones.

Esta planta no requiere riego regular, ya que es muy propensa a la pudrición, motivo por el que es ideal para aquellas personas olvidadizas o que recién se estén animando a cuidar plantas. Además, no toleran muy bien la luz directa, por lo que no necesitan sitios con sol, sino con que tengan iluminación indirecta basta y sobra.

Históricamente, esta planta se popularizó por sus propiedades antiespasmódicas, motivo por el que fue utilizada para la medicina alternativa en diversas situaciones. Ahora, puede plantarse en todas partes del mundo y es una de las más populares: ideal para sumar en balcones con canteros y jardines.

Está en todos los jardines: la planta que pasa desapercibida pero tiene múltiples beneficios para la salud

Dentro del mundo de las plantas, hay muchas que tienen una función más allá de lo estético, ya que una gran variedad tiene propiedades positivas para la salud. Entre estas últimas, hay una en particular que suele verse en todos los jardines, pasa desapercibida y tiene muchos beneficios para las personas.

Se trata del diente de león, la popular planta que crece en diversos entornos y llama la atención por su estética. Sin embargo, lo que pocas personas desconocen, es que esta planta, científicamente llamada achicoria amarga, pertenece a la misma familia que a lechuga, manzanilla, los alcauciles y las margaritas, por lo que sus beneficios en la salud son muy similares.