La experiencia paranormal que desencajó a Andy Kusnetzoff en PH: "Volví de la muerte"

¡Escalofriante momento! Andy Kusnetzoff quedó mudo luego de un fuerte testimonio que Teresa Calandra reveló en el programa PH Podemos Hablar.

Hay testimonios que sin dudas generan conmoción en la sociedad. Uno de ellos tuvo lugar el pasado sábado 5 de junio en PH Podemos Hablar, donde Andy Kusnetzoff quedó completamente desencajado ante la experiencia paranormal que Teresa Calandra afrontó en uno de los momentos más difíciles de su vida. De hecho, en uno de los tramos del ciclo emitido por Telefe, se vivió un extraño momento.

La reconocida actriz confesó que protagonizó una situación que padeció cuando sufrió la pérdida de un ser querido: "Esta anécdota es triste. Salir al ruedo nos ha tocado a todos. Lo que fue difícil para mí fue cuando murió mi cuñada Giuli. Yo tenía un contrato en Punta del Este, tenía que presentar un evento muy grande para una firma muy importante. Sabía que lo de ella era algo que ya...". Inmediatamente después, un botón de la ropa que llevaba Calandra se desprendió y cayó al piso.

Teresa reaccionó y, dándole un sentido a la caída del botón, indicó: "Ay, estás acá, Giuli...". Andy Kusnetzoff quedó atónito, pero luego manifestó: "Rarísimo eso. Se cayó eso, ¿no?". Y la reconocida artista agregó: "Yo creo en esas cosas. Creo que me está iluminando para que lo cuente en este momento. Yo sabía que la tenía que ayudar a partir. Eran pocos días los que le quedaban y la ayudé porque, cuando las personas entran en ese viaje...".

Ante la atenta mirada de Stefi Roitman, Alejandro Fiore, Cristina Pérez y Pipo Cipolatti, Calandra se decidió a contar una dura experiencia que tuvo en su vida: "Bueno, a mí me pasó, yo estuve ahí y volví de la muerte... a las personas hay que ayudarlas a partir. Estuve ahí con ella. Tuve la posibilidad de hacerlo con ella. Es la primera vez que lo cuento. No sé si se lo conté a mi marido o se lo conté a alguien. Cuando alguien está en coma y está por partir es muy importante ayudarlos a partir".

La experiencia paranormal de Teresa Calandra que sorprendió a Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar

Luego de que Teresa Calandra contara en detalle lo que le ocurrió con su cuñada, quien se encontraba en coma, Andy Kusnetzoff le consultó: "¿Qué hiciste? ¿Le hablaste? ¿Hay que liberarla?".

Teresa Calandra: "Estar en ese momento, hablarles y ayudarlos a entrar. Es muy importante. Pude hacerlo con ella. A los dos días tenía que presentar este evento y no sabía cómo tenía que hacer. Agarré una foto de ella, que cada vez que viajo me la llevo, y dije: 'Bueno, Giuli, nos vamos juntas. Me tenés que ayudar a que presente este evento importante'. Tuve que salir y enfrentarme con más de 1.500 personas y yo tenía que hacer un duelo. Muchas veces, a los artistas y comunicadores nos tocan hacer cosas... hay que salir y la gente no tiene por qué saber por qué pasamos lo que pasamos"

Andy Kusnetzoff: "Vos dijiste recién lo de la vida y la muerte, que fuiste y volviste".

Teresa Calandra: "Sí, tuve un síncope. Pensé que había sido un desmayo, pero después me llamó Víctor Sueiro y me dijo: 'Contame el sueño que tuviste'".

Andy Kusnetzoff: "Claro, Víctor Sueiro era la autoridad en ese tema".

Teresa Calandra: "Sí, tenía un montón de testimonios. Yo creía que había sido un sueño. Después, los médicos me dijeron que absolutamente había tenido un síncope. Yo venía de presentar el festival de Luis Miguel, tenía que presentar los copetes para la TV Pública. Había estado en Puerto Madero y con frío. Le dije a mi marido que tomé mucho frío presentando el show. Me dijo que tomara una pastilla. Me desperté a las 6 de la mañana y me sentía muy mal. Fui despacio al baño. Me miré en el espejo y vi como los televisores de antes que hacían (NdeR: moviendo los dedos y representando el apagado de un televisor antiguo). Me arrodillé y cuando vi que me pasaba eso, abrí la puerta del baño, escuché una voz como si fuera un hilo. Y dije: 'Gonzalo'. ¿Qué sentí yo? Que me despegaba de mi cuerpo, estaba vestida de blanco, entraba a la gracia de Dios. Esa luz que es difícil de explicar la sensación de felicidad, de placer, es algo que no querés volver. Hay una mano que me recibía. Sé la cara de quién era perfectamente. Había una luz total y en el fondo había un túnel".

Andy Kusnetzoff: "¿Había alguien conocido que te esperaba? ¿Un familiar o un conocido?".

Teresa Calandra: "Había alguien familiar. Era mi exmarido. Mi primer marido, que increíblemente estaba vivo en ese momento. Ahora falleció, pero estaba vivo en ese momento. Lo vi clarito y me daba la mano. ¿Qué pasó en ese momento? Mi marido me hizo respiración boca a boca, trató de abrirme la boca y dijo que estaba dura. Solté esa mano, abrí los ojos. Lo vi a mi marido que lloraba y estaba desesperado. Y le dije: 'La próxima vez no me traigas porque donde yo estuve nunca fui más feliz en mi vida'. Tuve la gracia de Dios. Por eso, cuando me preguntan si le tengo miedo a la muerte, digo que no. Le tengo miedo al deterioro, pero a la muerte, no".

Andy Kusnetzoff: "¿Y Víctor Sueiro te entendió?".

Teresa Calandra: "Me empezaron a llamar desde todos los canales de televisión. Pasó hace veintipico de años. Me llamó Víctor Sueiro y me dijo: '¿Me podés contar tu sueño?'. Se lo conté y me dijo: 'Bienvenida al club'. Mi marido, hasta el día de hoy me dice: 'No me vuelvas a traer'. Es lo que yo sentí. Ante la pérdida de un ser querido, sé que están en la luz".