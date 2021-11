La experiencia paranormal de Ingrid Grudke en PH Podemos Hablar: "Explotó"

La modelo visitó a Andy Kusnetzoff en Telefe y compartió una escalofriante historia sobre su hermano a seis años de su muerte.

La modelo y fisicoculturista misionera, Ingrid Grudke visitó este sábado la pantalla de Telefe y, en diálogo con Andy Kusnetzoff, compartió una estremecedora historia que la vincula con su hermano que falleció en 2015.

En la última edición de PH: Podemos Hablar, el conductor invitó a que se adelanten hacia el círculo de la verdad aquellos de los invitados que crean en las señales del "más allá". Fue allí cuando Jey Mammón e Ingrid Grudke abrieron su corazón y compartieron momentos vivieron muy fuertes que los vinculan a sus seres queridos que ya no están en este plano.

“Yo siempre lo sueño contento, él era una persona muy alegre, muy divertida, muy feliz, falleció a los 37 años”, comenzó diciendo a su momento la modelo sobre su hermano Fredy a seis años de su muerte. Fredy Grudke sufrió una descompensación y fue internado en una clínica de Posadas, Misiones, donde finalmente perdió la vida el 16 de octubre de 2015.

“Me estaba mirando a través de un vidrio, y yo estaba como en una camilla, me desperté rápido y dije ‘qué pasa que Freddy me miraba tan serio’, fue rara esa situación”, continuó la rubia.

A continuación, para dar valor al sueño premonitorio, Grudke explicó que, tras haber soñado con su hermano, protagonizó un accidente en su casa cuando estaba con sus sobrinos, dando a entender que la aparición de Fredy en sueños venía con una suerte de advertencia.

“Estaba con mi sobrino más grande y su mujer y explotó la cocina de gas de mi casa, fue un momento horrible, nos asustamos mucho, se voló el mármol, mi sobrina se lastimó", relató.

"A mí me llegó a lastimar también... Fue una situación fuerte. Fue un momento que decís estás a un paso de la otra vida”, completó.